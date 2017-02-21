Конькобежец Денис Кузин завоевал "серебро" Азиатских игр-2017
21 февраля 2017, 11:56
В забеге на дистанции 1000 метров казахстанец показал время 1:09.64 минуты.
Казахстанский конькобежец Денис Кузин завоевал серебряную медаль зимних Азиатских игр-2017, сообщает Zakon.kz.
В забеге на дистанции 1000 метров казахстанец показал время 1:09.64 минуты. Уступив 0.31 секунды представителю сборной Японии Такуро Ода. Бронзовая медаль досталась еще одному представителю страны Восходящего солнца - Шунсуке Накамура (отставание 0.43).
Денис Кузин является одним из самых титулованных казахстанский конькобежцев. Неоднократный участник Олимпийских игр. Является чемпионом Азиатских игр - 2011 на дистанции 1500 м и победителем чемпионата мира-2013 на 1000 м.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com