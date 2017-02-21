"Ушла эпоха": воспоминания о Виталии Чуркине

США как отправная точка

В первую командировку молодой дипломат Виталий Чуркин отправился в советское посольство в Вашингтоне. Тогда американские коллеги отмечали, что молодой советский дипломат не просто блестяще знает английский язык, но и разговаривает на нем практически без акцента.

"Всегда приятно, когда иностранный дипломат разговаривает с тобой на твоем языке не только без акцента, но и использует такие слова и обороты речи, которые у носителей языка находятся в пассиве. Но это и настораживает, потому что ты понимаешь, что с таким оппонентом ты более уязвим, чем с агрессивным, но плохо знающим твой язык и культуру врагом", - сказал в 2006 году в частной беседе журналисту ТАСС сотрудник Госдепартамента США.





Эти слова прозвучали в ответ на вопрос, чего американцы ожидают от нового постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. "Я немного знаком с ним еще по Вашингтону, просто не будет", - сказал американский дипломат. Тогда же он поведал еще об одном эпизоде, свидетельствующем о том, что Чуркин никогда не лез за словом в карман и не боялся делать резкие, но объективные выпады в адрес оппонентов, отстаивая интересы и честь собственной страны.





В Конгрессе США периодически проводились слушания по вопросу отношений с Советским Союзом. Время от времени на них приглашали представителей советского посольства. В мае 1986 года на одно из таких слушаний был направлен Виталий Чуркин для того, чтобы дать разъяснения после аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда молодому дипломату пришлось выслушать немало неприятных вещей в отношении своей страны, заявлений об упадке советской промышленности, в том числе, ядерной отрасли. Не сложно представить, что упреки конгрессмены бросали весьма высокомерно.





Ответив по существу, Виталий Иванович еще раз принес соболезнования американскому народу в связи с тогда еще совсем недавней гибелью (28 января 1986 года) семь членов экипажа космического "челнока" "Челленджер". После чего задал вопрос о том, имеет ли моральное право нация, которая теряет свои космические корабли, указывать другой нации на какие-то ее недоработки. "Услышать это нам было очень неприятно", - сказал американский дипломат, очевидец того разговора.





Москва - Брюссель - Канада





Вернувшись в 1987 году в Москву, Чуркин два года работал референтом в Международном отделе ЦК КПСС, затем вернулся в МИД, став сначала пресс-секретарем, а затем начальником управления информации внешнеполитического ведомства.



