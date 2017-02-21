"Ушла эпоха": воспоминания о Виталии Чуркине
21 февраля 2017, 11:56
Российского посла могли любить или не любить, но все - и коллеги, и журналисты, и даже обыватели признавали его талантливым дипломатом, умеющим отстаивать интересы своей страны.
Новость о кончине постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина одинаково опечалила и его друзей, и его оппонентов. Российского посла могли любить или не любить, но все - и коллеги, и журналисты, и даже обыватели признавали его талантливым дипломатом, умеющим отстаивать интересы своей страны, сообщает ТАСС.
США как отправная точка
В первую командировку молодой дипломат Виталий Чуркин отправился в советское посольство в Вашингтоне. Тогда американские коллеги отмечали, что молодой советский дипломат не просто блестяще знает английский язык, но и разговаривает на нем практически без акцента.
"Всегда приятно, когда иностранный дипломат разговаривает с тобой на твоем языке не только без акцента, но и использует такие слова и обороты речи, которые у носителей языка находятся в пассиве. Но это и настораживает, потому что ты понимаешь, что с таким оппонентом ты более уязвим, чем с агрессивным, но плохо знающим твой язык и культуру врагом", - сказал в 2006 году в частной беседе журналисту ТАСС сотрудник Госдепартамента США.
Эти слова прозвучали в ответ на вопрос, чего американцы ожидают от нового постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. "Я немного знаком с ним еще по Вашингтону, просто не будет", - сказал американский дипломат. Тогда же он поведал еще об одном эпизоде, свидетельствующем о том, что Чуркин никогда не лез за словом в карман и не боялся делать резкие, но объективные выпады в адрес оппонентов, отстаивая интересы и честь собственной страны.
В Конгрессе США периодически проводились слушания по вопросу отношений с Советским Союзом. Время от времени на них приглашали представителей советского посольства. В мае 1986 года на одно из таких слушаний был направлен Виталий Чуркин для того, чтобы дать разъяснения после аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда молодому дипломату пришлось выслушать немало неприятных вещей в отношении своей страны, заявлений об упадке советской промышленности, в том числе, ядерной отрасли. Не сложно представить, что упреки конгрессмены бросали весьма высокомерно.
Ответив по существу, Виталий Иванович еще раз принес соболезнования американскому народу в связи с тогда еще совсем недавней гибелью (28 января 1986 года) семь членов экипажа космического "челнока" "Челленджер". После чего задал вопрос о том, имеет ли моральное право нация, которая теряет свои космические корабли, указывать другой нации на какие-то ее недоработки. "Услышать это нам было очень неприятно", - сказал американский дипломат, очевидец того разговора.
Москва - Брюссель - Канада
Вернувшись в 1987 году в Москву, Чуркин два года работал референтом в Международном отделе ЦК КПСС, затем вернулся в МИД, став сначала пресс-секретарем, а затем начальником управления информации внешнеполитического ведомства.
При нем брифинги в советском, а потом уже российском МИДе стали проводиться не только для советских, но и для иностранных журналистов. В 1992-1994 годах Чуркин был заместителем министра иностранных дел, а с 1994 по 1998 год - чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бельгии и постоянным представителем при НАТО.
Эти сухие факты из биографии Чуркина были наполнены участием в решении сложнейших международных вопросов. В те годы происходило становление взаимоотношений России и НАТО, разваливалась на части Югославия. И именно посол Чуркин был тогда "на передовой", представляя интересы своей страны.
Затем - с 1998 по 2003 годы - Чуркин был послом в Канаде, а с 2003 по 2006 годы он, будучи послом по особым поручениям, работал в Москве и занимался вопросами Арктики. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что Чуркин был поистине универсалом.
ООН как логическое продолжение
Поэтому в профессиональном сообществе никого не удивило назначение Виталия Чуркина постоянным представителем России при ООН. "С ним будет так же непросто, как Сергеем Лавровым, когда тот был постоянным представителем России", - сказал автору этих строк работавший тогда в ООН высокопоставленный французский дипломат. Европейские коллеги, знавшие Чуркина по работе в Брюсселе, признавали его высочайший профессионализм и умение не только "держать удар", но и наносить ощутимые удары в ходе дипломатических баталий за закрытыми дверями. Он слыл блестящим переговорщиком.
И Чуркин оправдал худшие опасения своих оппонентов. Он решительно парировал агрессивные выпады своих противников на открытых дискуссиях в Совете Безопасности ООН во время нападения Грузии на Южную Осетию и в ходе кризиса на Украине. Выступления Чуркина смотрели в прямом эфире не только "те, кому положено", но и обычные граждане.
При этом коллеги по ООН отмечали умение Чуркина выстраивать хорошие личные взаимоотношения с представителями других стран. Обладая отменным чувством юмора, хорошей реакцией, интеллектом и имея богатый опыт работы в разных странах мира, российский постпред сумел найти подход к коллегам из других государств и пользовался у них заслуженным уважением.
Чуркин сумел снискать уважение и среди журналистов, долгие годы работавших в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. А это не так просто, учитывая тот факт, что многие представители СМИ годами и даже десятилетиями работают именно в ООН и подчас подсказывают некоторым дипломатам в каком году принималась та или иная резолюция СБ ООН, факты из ооновской и новейшей мировой истории.
Иногда после консультаций в Совбезе, проходя по коридору, Чуркин останавливался, чтобы побеседовать с российскими журналистами. Говорили, естественно, по-русски. Журналисты из других стран очень возмущались, что посол говорит на непонятном им языке. "Учите русский, - говорил им, переходя на английский, российский постпред. - Это официальный язык ООН". При этом, чтобы лучше донести до иностранных СМИ российскую позицию, Виталий Иванович достаточно часто долго и обстоятельно общался с журналистами по-английски.
Не отказывался он и от приглашений принять участие в передачах американских телеканалов. Правда, говорил не то, что хотели от него услышать, а то, что считал нужным и правильным. За это его считали "неудобным спикером", но все равно очень уважали.
Заменить будет трудно
Кончина Виталия Чуркина стала огромной потерей для российской дипломатии. "Будет невозможно, очень трудно заменить его в качестве символа российской внешней политики и голоса России на ключевой международной площадке в Совете Безопасности, в ООН в целом", - заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он назвал Чуркина "скалой, о которую разбиваются попытки наших врагов подорвать то, что составляет славу России".
"Этот человек не просто держал удар, он олицетворял собой, своей волей, своей энергией, своими знаниями, своим интеллектом все лучшее, что десятилетиями копилось и воплощалось в российской внешней политике. Он символизировал непреклонную веру в правоту нашего дела, наших убеждений", - добавил замглавы МИД РФ.
"Ушла эпоха"
В современном мире барометром отношения к той или иной публичной персоне можно считать социальные сети.
Когда пришли первые сообщения о кончине Чуркина, российское и не только интернет-пространство буквально взорвалось словами соболезнования. Пользователи соцсетей отмечают талант Виталия Ивановича, его профессионализм и преданность своему делу.
К зданию МИД РФ, несмотря на поздний вечер, россияне несут цветы в память о так рано ушедшем человеке и профессионале. "Ушла эпоха", - пишут многие пользователи соцсетей. И с этим, увы, нельзя не согласиться. Вечная память.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845297-3b9c4e27d1815727c0ddc8780a5e69b9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...