В Астане в аренду легально сдаются менее 4% квартир

Генеральным прокурором и акимом города Астана утвержден Комплексный план по реализации проекта «Безопасность и комфорт в столице» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.





Проект разработан по поручению Администрации Президента РК и его целью является создание безопасных и комфортных условий для жителей и гостей города Астаны, в том числе во время проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017».





В реализации проекта также примут участие 17 центральных государственных органов и организации квазигосударственного сектора, которые будут работать и организовывать мероприятия, направленные на обеспечение безопасного и комфортного пребывания в столице. Кроме того, к разработке проекта были привлечены жители столицы и граждане иностранных государств, которые путем онлайн опроса в социальных сетях и живого анкетирования внесли свои предложения и отзывы относительно жизнедеятельности города.





Комплексный план по реализации проекта состоит из 2 глав: «Безопасность» и «Комфорт», которые в свою очередь разделены на 6 основных направлений из 172 мероприятий. «Безопасность» – эта глава включает в себя вопросы по обеспечению общественной и экономической безопасности, а также мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуации и готовности к устранению их последствий.





К примеру, в ходе разработки проекта нами установлено, что официально в Астане на учете 289 тысяч квартир, в том числе легально сдаются в аренду 9,3 тысяч или менее 4%, однако, по оценкам экспертов официальные данные отличаются от действительных. Как минимум в столице в аренду сдается 10% всего жилья, а это примерно 400 млн. тенге теневого оборота, другая сторона неучтенных арендных квартир – это хорошая площадка для преступников.





Для решения данной проблемы в рамках проекта будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Участок», в которых примут участие не только сотрудники органов внутренних дел, но и органов государственных доходов и жилищной инспекции. Их основной задачей будет выявление недобросовестных арендодателей квартир, которые уклоняются от уплаты обязательных налогов. «Комфорт» – включает в себя мероприятия, направленные на удовлетворенность сервисом и качеством жизни, а также обеспечение туристического комфорта.





Реализации этой главы Комплексного плана обеспечит соблюдение прав граждан на оплачиваемый и безопасный труд, трудоустройство инвалидов, защиту прав социально-уязвимых слоев населения, позволит улучшить уровень медицинского обслуживания и культурно-духовное развитие граждан.





В рамках реализации п. 138 Плана по трудоустройству инвалидов и иных категорий социально-уязвимых слоев населения совместно с ДГД по городу Астана и КГУ «Центра занятости населения» проанализированы сведения по более чем тысячи организациям с численностью штата более 50-ти работников, в отношении которых применяется положения правил квотирования рабочих мест.





По итогам взаимодействия, между КГУ «Центр занятости населения» и 425 организациями достигнута договоренность о заключении протоколов намерения по трудоустройству вышеуказанных лиц.



