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Внесены дополнения в Методику расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 573 «О внесении дополнения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 762 «Об утверждении Методики расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов»
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В частности Методика дополнена главой 3 следующего содержания:
3. Расчет платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов упаковки, электрического и электронного оборудования, ртутных ламп и термометров, батарей, изделий из пластмасс, импортируемых товаров в упаковке
10. Для производителей (импортеров) упаковки, электрического и электронного оборудования, ртутных ламп, термометров, батарей, изделий из пластмасс, а также для импортеров товаров в упаковке сумма платы, подлежащая внесению на текущий банковский счет, исчисляется самостоятельно производителями (импортерами).
11. Расчет платы в отношении упаковки, электрического и электронного оборудования, ртутных ламп и термометров, батарей, изделий из пластмасс, импортируемых товаров в упаковке производится следующим образом:
С0 = m * CМРП * 0
где С0 - плата за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов упаковки, электрического и электронного оборудования, ртутных ламп и термометров, батарей, изделий из пластмасс, импортируемых товаров в упаковке, подлежащая оплате производителями (импортерами);
m - масса (в тоннах) производимых (импортируемых) упаковки, электрического и электронного оборудования, батарей, изделий из пластмасс, импортируемых товаров в упаковке или количество (в штуках) производимых (импортируемых) ртутных ламп и термометров;
CМРП - сумма одного месячного расчетного показателя.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.
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