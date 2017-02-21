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Внесены дополнения в Методику расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 573 «О внесении дополнения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 762 «Об утверждении Методики расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов»

В частности Методика дополнена главой 3 следующего содержания:

3. Расчет платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов упаковки, электрического и электронного оборудования, ртутных ламп и термометров, батарей, изделий из пластмасс, импортируемых товаров в упаковке

10. Для производителей (импортеров) упаковки, электрического и электронного оборудования, ртутных ламп, термометров, батарей, изделий из пластмасс, а также для импортеров товаров в упаковке сумма платы, подлежащая внесению на текущий банковский счет, исчисляется самостоятельно производителями (импортерами).

11. Расчет платы в отношении упаковки, электрического и электронного оборудования, ртутных ламп и термометров, батарей, изделий из пластмасс, импортируемых товаров в упаковке производится следующим образом:

С0 = m * CМРП * 0

где С0 - плата за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов упаковки, электрического и электронного оборудования, ртутных ламп и термометров, батарей, изделий из пластмасс, импортируемых товаров в упаковке, подлежащая оплате производителями (импортерами);

m - масса (в тоннах) производимых (импортируемых) упаковки, электрического и электронного оборудования, батарей, изделий из пластмасс, импортируемых товаров в упаковке или количество (в штуках) производимых (импортируемых) ртутных ламп и термометров;

CМРП - сумма одного месячного расчетного показателя.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

 

21 февраля 2017, 11:57
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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