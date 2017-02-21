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В Астане для учащихся 1-4 классов 2 смены отменили занятия

21 февраля 2017, 12:14

В столице бушует метель.


Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны проинформировал об отмене занятий, передает Zakon.kz.

По решению Управления образования в связи неблагоприятными погодными условиями (сильная метель), занятия в школах для учащихся с 1-4-ые классы II -ой смены отменяются.

Фото: today.kz

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