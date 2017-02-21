Полицейским разрешили легально брать штрафы с нарушителей ПДД на месте

Новшество уже действует на дорогах Алматинской области. Система оплаты штрафов на месте проста и схожа с расчетом пластиковой карточкой за товар, приобретенный в магазине.

Инспекторов дорожно-патрульной полиции снабдили POS-терминалами. Имея при себе банковскую карту, водитель сможет тут же оплатить штраф за нарушение по только что выписанному протоколу, сообщает patrul.kz.





Новшество уже действует на дорогах Алматинской области. Система оплаты штрафов на месте проста и схожа с расчетом пластиковой карточкой за товар, приобретенный в магазине.





Карточка вставляется в чип-ридер POS-терминала, выбирается операция «Оплата административного штрафа», вводится сумма штрафа и номер адмпротокола. После этого терминал запрашивает pin-код, который владелец карты вводит самостоятельно. POS-терминал соединяется с процессинговым центром, завершает операцию и выдает результат.





Аппарат тут же распечатывает два чека, в которых водитель расписывается: один остается на руках у нарушителя, а второй подшивается к административному протоколу. На них присутствуют надписи «Оплата адм. штрафа» и «Одобрено». В случае отрицательного ответа POS-терминал выводит на экран сообщение «Операция не выполнена» и распечатывает один чек, на котором имеется сообщение с причиной отказа и код ответа процессингового центра.





Важная деталь: прием оплаты штрафа платежной карточкой третьего лица запрещается. То есть нарушитель может воспользоваться услугой только с помощью личной банковской карты. В противном случае инспектор откажет в проведении операции.





Водители, которым уже пришлось столкнуться с нововведением, в большинстве своем ему рады.





-Вообще, это очень удобно. Не придется по банкам ходить. Сразу оплатил половину штрафа на месте, сел и поехал, - говорят они.



