Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы за взятку задержан руководитель отдела пост-таможенного контроля ДГД

21 февраля 2017, 12:19

Он подозревается в получении от предпринимателя 3 тысяч долларов США.


В Алматы задержан руководитель отдела пост-таможенного контроля Департамента государственных доходов С.Шегай, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.

Он подозревается в получении от предпринимателя 3 тыс. долларов США в виде взятки за непринятие мер по доначислению и взысканию выявленной суммы таможенной пошлины в размере 5,5 млн. тенге.

В настоящее время он задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.

Фото: vestikavkaza.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...