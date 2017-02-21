В Алматы за взятку задержан руководитель отдела пост-таможенного контроля ДГД
21 февраля 2017, 12:19
Он подозревается в получении от предпринимателя 3 тысяч долларов США.
В Алматы задержан руководитель отдела пост-таможенного контроля Департамента государственных доходов С.Шегай, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.
Он подозревается в получении от предпринимателя 3 тыс. долларов США в виде взятки за непринятие мер по доначислению и взысканию выявленной суммы таможенной пошлины в размере 5,5 млн. тенге.
В настоящее время он задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.
Фото: vestikavkaza.ru
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