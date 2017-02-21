В Алматы за взятку задержан руководитель отдела пост-таможенного контроля ДГД

Он подозревается в получении от предпринимателя 3 тысяч долларов США.

В Алматы задержан руководитель отдела пост-таможенного контроля Департамента государственных доходов С.Шегай , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.





Он подозревается в получении от предпринимателя 3 тыс. долларов США в виде взятки за непринятие мер по доначислению и взысканию выявленной суммы таможенной пошлины в размере 5,5 млн. тенге.





В настоящее время он задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.



