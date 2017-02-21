Димаш Кудайбергенов исполнил для китайских фанатов казахскую песню
21 февраля 2017, 12:21
Кудайбергенов стал первым послом движения «Познай Китай»
18 февраля Димаш Кудайбергенов посетил китайский город Чэнду, который находится в юго-западной провинции Сычуань, и специально для собравшихся почитателей его таланта казахстанец спел акапелла песню «Анаға сәлем», сообщает Zakon.kz.
Кудайбергенов стал первым послом движения «Познай Китай» и посетил Центр исследований и репродукции панд в Чэнду. Таким образом, певец исполнил свою заветную мечту - увидеть панду. Казахстанец собственноручно покормил бамбуковых медведей яблоками и хлебцами.
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