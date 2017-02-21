Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Димаш Кудайбергенов исполнил для китайских фанатов казахскую песню

21 февраля 2017, 12:21

Кудайбергенов стал первым послом движения «Познай Китай»


18 февраля Димаш Кудайбергенов посетил китайский город Чэнду, который находится в юго-западной провинции Сычуань, и специально для собравшихся почитателей его таланта казахстанец спел акапелла песню «Анаға сәлем», сообщает Zakon.kz.


Кудайбергенов стал первым послом движения «Познай Китай» и посетил Центр исследований и репродукции панд в Чэнду. Таким образом, певец исполнил свою заветную мечту - увидеть панду. Казахстанец собственноручно покормил бамбуковых медведей яблоками и хлебцами.




Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...