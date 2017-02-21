В Акмолинской области чиновнику отремонтировали квартиру в обмен на содействие в сделке

В Акмолинской области задержали заместителя акима Зерендинского района Жанатбека Калабаева , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.





Районного замакима подозревают в получении выгоды имущественного характера в виде ремонта квартиры на сумму 2,5 млн. тенге за оказание содействия в заключении договора строительного подряда.





В настоящее время он задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.



