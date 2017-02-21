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Касательно лиц, на которых возложены обязательства по предоставлению ФНО 230.00

ДГД по г. Алматы сообщает, что в целях снижения нагрузки на WEB-приложение «Кабинет налогоплательщика», развернут отдельный сервер для сдачи ФНО 230.00, который позволяет ускорить работу заполнения и отправки ФНО 230.00 налогоплательщикам.

Учитывая вышеизложенное, для предоставления ФНО 230.00 рекомендуется использовать отдельный модуль «Подать декларацию 230.00»

Дополнительно сообщаем, что в «Кабинете налогоплательщика для представления ФНО 230.00» имеется возможность сдачи ФНО 230.00 за период, начиная с 2013 года по текущий год и просмотра журнала форм.


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