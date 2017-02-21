Австралийская официантка прославилась в соцсетях, "сразившись" с вараном

В минувшие выходные посетители ресторана увидели большую ящерицу, ползущую по полу. Затем пресмыкающееся залезло под один из столиков.





"Я посмотрела на нее и сначала подумала, что это собака. Но потом я поняла, что это варан", — рассказала Самиа Лила.





Девушка не растерялась, схватила ящерицу за хвост и потащила ее к выходу. При этом одна из посетительниц даже забралась на стул от страха.





"Я не испугалась, я люблю пресмыкающихся…", — сказала Самиа Лила.





Девушка приехала из Франции в Австралию в ноябре и собирается продолжить путешествия этим летом.





Видеоролик с бесстрашной официанткой появился на странице ресторана в Facebook в воскресенье и к утру вторника набрал более 280 тысяч просмотров.