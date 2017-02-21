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Австралийская официантка прославилась в соцсетях, "сразившись" с вараном

21 февраля 2017, 12:43

Видеоролик с бесстрашной официанткой появился на странице ресторана в Facebook в воскресенье и к утру вторника набрал более 280 тысяч просмотров.


Официантка Самиа Лила из ресторана в Новом Южном Уэльсе в Австралии стала звездой соцсетей, после того как вытащила варана за хвост из заведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bega District News.

В минувшие выходные посетители ресторана увидели большую ящерицу, ползущую по полу. Затем пресмыкающееся залезло под один из столиков.

"Я посмотрела на нее и сначала подумала, что это собака. Но потом я поняла, что это варан", — рассказала Самиа Лила.

Девушка не растерялась, схватила ящерицу за хвост и потащила ее к выходу. При этом одна из посетительниц даже забралась на стул от страха.

"Я не испугалась, я люблю пресмыкающихся…", — сказала Самиа Лила.

Девушка приехала из Франции в Австралию в ноябре и собирается продолжить путешествия этим летом.

Видеоролик с бесстрашной официанткой появился на странице ресторана в Facebook в воскресенье и к утру вторника набрал более 280 тысяч просмотров.


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