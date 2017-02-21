Австралийская официантка прославилась в соцсетях, "сразившись" с вараном
21 февраля 2017, 12:43
Видеоролик с бесстрашной официанткой появился на странице ресторана в Facebook в воскресенье и к утру вторника набрал более 280 тысяч просмотров.
Официантка Самиа Лила из ресторана в Новом Южном Уэльсе в Австралии стала звездой соцсетей, после того как вытащила варана за хвост из заведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bega District News.
В минувшие выходные посетители ресторана увидели большую ящерицу, ползущую по полу. Затем пресмыкающееся залезло под один из столиков.
"Я посмотрела на нее и сначала подумала, что это собака. Но потом я поняла, что это варан", — рассказала Самиа Лила.
Девушка не растерялась, схватила ящерицу за хвост и потащила ее к выходу. При этом одна из посетительниц даже забралась на стул от страха.
"Я не испугалась, я люблю пресмыкающихся…", — сказала Самиа Лила.
Девушка приехала из Франции в Австралию в ноябре и собирается продолжить путешествия этим летом.
Видеоролик с бесстрашной официанткой появился на странице ресторана в Facebook в воскресенье и к утру вторника набрал более 280 тысяч просмотров.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845310-a1bbe927e2f2637453c96e3b0dc3a0d7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...