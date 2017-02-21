Оперативное реагирование: нашумевшую яму на дороге в Алматы ремонтируют
21 февраля 2017, 12:48
Ситуация с владельцем разбитого авто также была решена на месте.
Сегодня утром на Zakon.kz вышла новость о том, что водители жалуются на бездействие дорожных служб, которое приводит к плохим последствиям для автолюбителей. Яма на пр.Суюнбая несет угрозу для автомобилей и водителей. И уже ближе к обеду на этом участке собрались коммунальщики, приступив к исправлению ситуации.
Разбитый Nissan еще не убрали, а злополучный участок дороги уже чинят. Вероятно, не малую роль в этом сыграла сердобольная молодая женщина, которая вызвалась помочь владельцу разбитой легковушки. По ее словам, она живет недалеко и часто наблюдала подобные картины. Также девушка рассказала, что представители коммунальных служб предложили водителю - инвалиду по слуху компенсацию за повреждение машины в размере 200 тыс тг.
Но в итоге, как стало известно, ситуация разрешилась следующим образом. С помощью помощников водитель пояснил, что купил Nissan за 500 тыс тенге. Он попросил 400 тыс тенге и предложил коммунальщикам оставить Nissan себе. На том и решили. А бывший автовладелец написал расписку, что не имеет ни к кому никаких претензий. При этом представитель коммунальной службы сообщил корреспонденту портала, что авто сдадут в утилизацию.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845312-c17a9f306fb1b7a407d0c505b9b2cd62
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...