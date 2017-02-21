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Новости за сегодня

Национальным Банком Республики Казахстан были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня

 

Гордон Хаскинс - Заместитель Председатель - член Правления АО «Исламский банк «Al Hilal» (протокол № 1/БВУ/П от 06.01.2017г.);

Китапбаев А.Ж. - Управляющий директор АО «Цеснабанк» (протокол № 2/БВУ/Т от 09.01.2017г.);

Чан Чжэньван - Председатель Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы» (протокол № 3/БВУ/Т от 17.01.2017г.);

Фан Сяннань - член Совета директоров - независимый директор АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (протокол № 4/БВУ/П от 17.01.2017г.);

Сыздыкова М.С. - член Правления - Заместитель Председателя Правления АО «Банк ЭкспоКредит» (протокол № 5/БВУ/Т от 20.01.2017г.);

Каримуллин А.А. - член Совета директоров - независимый директор АО «Qazaq Banki» (протокол № 6/БВУ/П от 23.01.2017г.);

Прасад Хосе Абрахам - член Совета директоров АО «Исламский банк «Al Hilal» (протокол № 7/БВУ/П от 07.02.2017г.);

Насер Мохамед Насер Альмур Аль-Зааби - член Совета директоров АО «Исламский банк «Al Hilal» (протокол № 8/БВУ/П от 08.02.2017г.);

Махмуд Ибрагим Махмуд Мохамед Аль-Махмуд - член Совета директоров АО «Исламский банк «Al Hilal» (протокол № 9/БВУ/П от 08.02.2017г.);

Ауэзов М.М. - Председатель Правления АО «Forte Bank» (протокол № 10/БВУ/П от 09.02.2017г.);

Патахова Р.Е. - Финансовый директор - член Правления АО ДБ «Альфа-Банк» (протокол № 11/БВУ/П от 10.02.2017г.);

Нурумбетова Ш.М. - Председатель Правления АО «Банк Kassa Nova» (протокол № 12/БВУ/П от 10.02.2017г.);

Ауэзов М.М. - Председатель Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» (протокол № 13/БВУ/П от 13.02.2017г.);

Ахимбекова А.А. - член Правления АО «АТФБанк» (протокол № 14/БВУ/Т от 14.02.2017г.);

Рафик Мухаммад - Председатель Правления АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане (протокол № 15/БВУ/Т от 14.02.2017г.).

21 февраля 2017, 12:50
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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