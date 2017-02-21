Касательно ценовой информации о таможенной стоимости товаров

ДГД по городу Алматы сообщает, что в Центрах таможенного оформления Департамента любой участник внешнеэкономической деятельности или таможенный представитель имеет возможность получить интересующую информацию касательно таможенного дела в максимально комфортных условиях и максимально короткие сроки. Существуют информационно-консультативные пункты, оснащенные компьютером, где в онлайн режиме возможен самостоятельный доступ всех желающих на официальные сайты уполномоченных органов, в том числе на сайт Комитета государственных доходов МФ РК, информационно-правовую систему нормативно-правовых актов РК (ИС «Әділет») и др.

Для удобства понимания, доступа и ознакомления с ценовой информацией о таможенной стоимости товаров, размещенной на сайте Комитета государственных доходов МФ РК (KGD.GOV.KZ), на рабочем столе данного компьютера создан ярлык «ценовая информация 2017».

Кроме того, таможенный пост «Алмалы-ЦТО» оснащен современным широкоформатным LED-экраном, таможенный пост «Алматы-ЦТО» монитором, предоставляющие вниманию всех участников внешнеэкономической деятельности самую обновленную информацию касательно деятельности Комитета государственных доходов МФ РК, законотворческой деятельности в сфере таможенного дела, по «Новеллам проекта Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза», который может транслировать передачи как в онлайн режиме так и размещать слайд представления. Также бегущей строкой на LED-экране (мониторе) отражается актуальная ценовая информация (источник KGD.GOV.KZ).