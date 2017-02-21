УТВЕРЖДЕНА

решением Президиума

Республиканской коллегии

адвокатов

17 февраля 2017 года

ПРОГРАММА

развития Республиканской коллегии адвокатов

и повышения качества юридической помощи

1. Переход к полностью профессиональному представительству во всех сферах судопроизводства

1.1. Обоснование необходимости изменений

Неурегулированность сферы оказания профессиональной юридической помощи приводит к нарушениям гарантированного Конституцией Республики Казахстан права на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе в гражданском судопроизводстве. Представлять интересы граждан и организаций в судах наряду с адвокатами вправе лица, к которым не предъявляются квалификационные и профессиональные требования. Качество представляемой ими правовой помощи никем не контролируется.

Решение данной проблемы должно происходить на базе института адвокатуры, которая обладает рядом особенностей, гарантирующих то, что оказываемая юридическая помощь будет являться квалифицированной:

1) квалификационные требования (наличие высшего юридического образования и процедура лицензирования адвокатов);

2) необходимость прохождения стажировки и аттестации для всех лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельность;

3) наличие Кодекса профессиональной этики адвокатов и дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения;

4) обязанность адвокатов регулярно повышать свою квалификацию;

5) проведение периодической аттестации.

Отсутствие регулирования сферы оказания квалифицированной юридической помощи ослабляет значимость этих гарантий, так как юристы, не имеющие адвокатского статуса или лишенные его, могут беспрепятственно осуществлять практику, в том числе в качестве представителей в гражданском судопроизводстве. При этом их деятельность не подлежит контролю со стороны государства или профессиональной корпорации.

1.2. Предлагаемые изменения

1. Объединение всех юристов, оказывающих профессиональную юридическую помощь, необходимо производить на базе исторически сложившегося института — адвокатуры, единственного на сегодняшний день урегулированного законом института гражданского общества, профессионального сообщества адвокатов, оказывающих юридическую помощь в целях осуществления и защиты прав, свобод и интересов доверителей - физических и юридических лиц.

2. Внести изменения в законодательство (Гражданский-процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях), в соответствии с которыми представителями любых физических и юридических лиц в уголовном, административном, гражданском судопроизводстве, судопроизводстве по делам об административных правонарушениях могут выступать только адвокаты.

3. Внести соответствующие изменения в Закон «Об адвокатской деятельности» для урегулирования понятий «адвокатская деятельность» и «юридическая помощь» с целью их однозначного толкования как деятельности, осуществляемой только адвокатами.

1.3. Меры, которые мы предлагаем не использовать:

Предлагаем не использовать промежуточных или альтернативных мер, предложения о которых периодически возникают, в частности:

1) не устанавливать в законодательстве возможности создания и функционирования альтернативных адвокатуре саморегулируемых организаций юристов;

2) не вводить аккредитацию для таких организаций и адвокатуры в суде или других государственных органах, регулировать допуск к деятельности не на уровне аккредитации, а на законодательном уровне.

2. Повышение уровня профессиональной квалификации адвокатов

2.1. Обоснование необходимости изменений

Необходимо признать, что предусмотренный на сегодняшний день механизм повышения квалификации адвокатов не является эффективным. Приходится встречаться с отдельными обоснованными претензиями, касающимися профессионализма адвокатов.

Мировой опыт свидетельствует о том, что во многих странах реализована обязанность адвокатов проходить профессиональное обучение и повышение квалификации.

Например французское законодательство содержит положения об обязательном ежегодном повышении квалификации французскими адвокатами, которое проводится Школами адвокатуры. Адвокаты самостоятельно выбирают необходимые им занятия. В течение года они должны пройти обучение на курсах повышения квалификации не менее 20 часов.

Специальные учебные центры для адвокатов созданы во многих странах, в том числе в СНГ. Например, в Кыргызской Республике функционирует единый Учебный центр адвокатов при Адвокатуре Кыргызской Республики.

2.2. Предлагаемые изменения

1. Закрепить в Законе «Об адвокатской деятельности» обязанность адвокатов проходить обязательное повышение квалификации в порядке установленном, Республиканской коллегии адвокатов.

2. Предусмотреть в Законе «Об адвокатской деятельности» создание Центра повышения квалификации адвокатов на базе Республиканской коллегии адвокатов.

3. Изучить возможности привлечения помощи для создания Центра со стороны государства, спонсоров, грантодателей и международных организаций.

4. Подготовить расчеты предполагаемых финансовых затрат, структуры, размеров оплаты преподавателей.

5. Разработать Единую методику профессиональной подготовки адвокатов и их помощников. Данная функция РКА предусмотрена Законом «Об адвокатской деятельности» (пп. 9 п. 2. ст. 33-5), но в настоящий момент не реализована.

6. Разработать Программы повышения квалификации адвокатов. Данная функция РКА предусмотрена Законом «Об адвокатской деятельности» (пп. 9 п. 2. ст. 33-5), но почти не реализована.

7. Начать издание методических пособий, рекомендаций (макетов-памяток, списков документов и т. п.) по вопросам адвокатской деятельности. Данная функция РКА предусмотрена Законом «Об адвокатской деятельности» (пп. 14 п. 2. ст. 33-5).

2.3. Шаги, от которых мы предлагаем отказаться:

1) переход на стажировку стажеров адвокатов без отрыва от основной работы - неприемлем, так как не обеспечит надлежащее качество подготовки стажеров. Кроме того, законодательно закреплено вхождение стажировки в стаж работы по специальности;

2) передача контроля за обучением адвокатов государственным органам — недопустима, так как отразится на независимом статусе адвокатов; в данном случае вполне эффективным остается существующая форма контроля со стороны коллегий;

3) проведение обучения в аккредитованных ВУЗах противоречит интересам адвокатуры, поскольку не обеспечит необходимой практической направленности такого обучения адвокатов, сделает обучение формальным в виде прохождения очередных тестов и сдачи экзаменов на знание действующего законодательства, а возможно и коррупционным.

3. Повышение требований к лицам, претендующим на занятие адвокатской деятельностью

3.1. Обоснование необходимости изменений

Необходимость таких мер обосновывается существующими возможностями, с помощью которых в адвокатуру приходят случайные люди, например, бывшие следователи и прокуроры, избежавшие увольнения по отрицательным мотивам. У следователей и прокуроров полностью отсутствуют или являются недостаточными знания гражданского, гражданско-процессуального, семейного, трудового и иного законодательства, которые восполнить в период стажировки затруднительно, а потому необходимо прохождение ими аттестации.

Это касается как следователей и прокуроров, избежавших увольнения по отрицательным мотивам, так и благополучно ушедших в отставку.

Наличие десятилетнего стажа не означает возможности предоставления каких-либо льгот при получении лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

3.2. Необходимые изменения

Исключить из Закона «Об адвокатской деятельности» возможность освобождения от аттестации лиц, уволенных из органов прокуратуры и следствия, при наличии стажа работы в должности прокурора или следователя не менее десяти лет.

4. Совершенствование форм организации адвокатской деятельности

4.1 Обоснование необходимости изменений

Существующие формы организации адвокатской деятельности не соответствуют современным требованиям, не позволяют эффективно организовать коллективную деятельность адвокатов и делают адвокатуру неконкурентноспособной по сравнению с юридическими фирмами.

По существующему законодательству у адвокатов есть возможность объединится в адвокатскую контору. Однако данная форма имеет ряд ограничений:

1) отсутствует возможность заключать договоры от имени адвокатской конторы, и стороной в договоре вынуждены выступать все адвокаты;

2) не определен статус адвокатской конторы как налогового агента адвокатов.

В то же время в большинстве стран (в том числе СНГ) данный вопрос нашел свое логичное разрешение в законодательстве.

4.2. Необходимые изменения.

Предлагаем сохранить имеющуюся «четырехзвенную» структуру адвокатских образований: территориальная коллегия — юридическая консультация — адвокатская контора — адвокат, осуществляющий деятельность индивидуально.

В качестве ориентира для развития статуса адвокатской конторы избрать опыт Российской Федерации, Республики Беларусь и Кыргызской Республики, в которых данная форма именуется адвокатским бюро. При этом предлагаем:

1) в целях сохранения преемственности сохранить название «адвокатская контора»;

2) основывать участие адвокатов в конторе на отношениях партнерства (учредительства);

3) избавиться от организационно-правовой формы «учреждение» для адвокатской конторы, ввести в законодательство самостоятельную организационно-правовую форму, как это сделано в Республике Беларусь и Российской Федерации;

4) установить для адвокатских контор запрет на занятие иными видами деятельности, кроме организации и оказания юридической помощи (Республика Беларусь);

5) наделить адвокатскую контору возможностью иметь на праве собственности имущество (Республика Беларусь, Российская Федерация);

6) в отношении адвокатов, входящих в адвокатскую контору использовать терминологию «партнеры», «управляющий партнер» (Республика Беларусь, Российская Федерация);

7) предусмотреть, что стороной договора с доверителем является адвокатская контора (Украина);

8) предусмотреть заключение с доверителем договора адвокатской конторой в лице управляющего партнера, указав, что он действует от имени всех адвокатов, входящих в контору (Российская Федерация);

9) установить, что адвокатская контора является налоговым агентом адвокатов, а также их представителем по расчетам с доверителями (Российская Федерация).

4.3. Предложения, от которых считаем целесообразным отказаться:

Предлагаем исключить возможность создания адвокатами коммерческих юридических лиц в связи с установленном в Законе «Об адвокатской деятельности» не коммерческим и не предпринимательским статусом адвокатской деятельности.

5. Установление категорий дел по которым обязательно участие адвоката

5.1. Обоснование необходимости изменений

Часто высказывается озабоченность в связи с отсутствием у граждан возможности полной и правильной реализации своих прав, так как они вынуждены представлять свои интересы без участия адвоката.

В Германии, к примеру, закон обязывает сторон по любому гражданскому делу с ценой иска свыше 5000 евро прибегнуть к услугам адвокатов.

5.2. Предлагаемые изменения

Установить в Гражданском-процессуальном кодексе категории дел с участием граждан (алименты, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, имущественные споры при цене иска, превышающей установленный предел) по которым участие адвоката является обязательным.

6. Создание информационной системы E-адвокатура

6.1. Обоснование необходимости внедрения

Адвокатура, являясь институтам гражданского общества, служит не только интересам отдельных лиц, обратившихся за юридической помощью, но и общественному интересу, будучи призванной содействовать осуществлению правосудия в целом.

Следует заметить, что адвокатура последней из подобных значимых институтов (нотариат, частные судебные исполнители) не имеет подобной системы.

Внедрение Е-адвокатуры позволит:

1) обеспечить более эффективную деятельность адвокатов по сбору доказательств;

2) освободившееся время использовать для повышения квалификации адвокатов и качества оказываемой помощи.

6.2. Предлагаемые изменения

1. Создать и внедрить информационную систему E-адвокатура, интегрированную с основными государственными базами, позволяющими получать информацию по адвокатским запросам, а также сервисами Верховного суда и других правоохранительных органов.

2. Выбрать для основы бесплатную распространенную систему с открытым кодом, включающую основные функции работы с делами, документами и клиентами.

3. Создать перечень необходимых для создания дополнительных доработок.

4. Определить размер необходимого финансирования.

5. Разработать меры защита системы от проникновения и помощи в освоении адвокатам работы с системой.

7. Адвокатура как субъект государственных закупок

7.1. Обоснование необходимых изменений

Государственные органы и компании с государственным участием очень часто выступают заказчиками в государственных закупках юридических услуг, связанных с дачей правовых заключений, составлением юридической документации и выполнением юридически значимых действий. При этом участниками таких закупок являются юридические и иные фирмы (в том числе зарубежные), оказывающие данные услуги зачастую за очень значительное вознаграждение.

Адвокаты, не будучи субъектами государственных закупок, не имеют возможности принять участие в таких закупках, что лишает их оказывать услуги государству

Введение в законодательство возможности участия адвокатов в государственных закупках смогло бы обеспечить более эффективное и рациональное расходование бюджетных средств и получение более качественных услуг в результате государственных закупок.

7.2. Необходимые изменения

1. Установить в Законе «О государственных закупках», что адвокаты являются субъектами государственных закупок в тех случаях, когда предметом закупок выступают услуги, охватываемые понятиями «адвокатская деятельность» и «юридическая помощь».

2. Произвести мониторинг проводимых закупок на предмет осуществления их адвокатами.

8. Адвокатура как получатель государственного социального заказа

8.1. Обоснование необходимости изменений

Деятельность адвокатуры не охвачена Законом «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан». В то же время как исторически сложившийся правозащитный институт адвокатура давно и успешно осуществляет ряд функций, отнесенных данным законом к сфере реализации государственного социального заказа, предоставления грантов и присуждения премий, в частности поддержку социально уязвимых слоев населения, защиту прав, законных интересов граждан и организаций.

В этой связи нелогичным выглядит исключение адвокатуры из числа получателей государственного социального заказа, грантов и премий, хотя в силу направленности своей деятельности и имеющегося потенциала адвокатура могла бы решать многие из задач, предусмотренных указанным Законом, наиболее эффективно, по сравнению с другими негосударственными организациями.

8.2. Необходимые изменения

Дополнить в Законе «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» сферы реализации государственного социального заказа, предоставления грантов и присуждения премий вопросами правового консультирования и правового информирования, а также включить адвокатуру в перечень организаций, реализующих государственный социальный заказ.

9. Деятельность адвокатуры «pro bono»

9.1. Обоснование необходимости изменений

Особая социальная миссия адвокатуры, закрепленная в законе, влечет существование определенных обязанностей перед обществом.

Во многих государствах существует практика работы адвокатов «pro bono», означающей оказание профессиональной помощи юридической помощи на безвозмездной основе. При этом в большинстве случаев такая помощь направлена не в адрес конкретных лиц, а на общественное благо - благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям.

В некоторых странах выполнение такой обязанности является строго обязательным, в других оно, наоборот, запрещено.

Поскольку принудительный труд в Республике Казахстан запрещается в соответствии с Конституцией, то введение обязанности адвокатов осуществлять определенный объем помощи в рамках «pro bono» было бы не конституционным.

В то же время создание системы «pro bono» в качестве альтернативы бесплатной юридической помощи было бы целесообразным по примеру некоторых стран (Великобритания, Ирландия) путем создания схемы добровольной помощи адвокатов.

9.2. Предлагаемые изменения

Создать при Республиканской коллегии адвокатов систему координации и сбора заявок нуждающихся помощи (желательно интегрированной в Е-адвокатуру) и передачи их адвокатам, добровольно участвующим в системе «pro bono».

10. Участие в законотворчестве и аналитическая работа

10.1. Необходимость реагирования

Существующая ситуация, когда адвокаты практически исключены из процесса принятия и обсуждения проектов законов и других НПА, требует изменения.

Адвокаты не привлекаются к работе по некоторым значимым проектам, или для обсуждения и внесения предложений предоставляются необоснованно малые сроки.

10.2. Предлагаемые направления деятельности.

1. Независимая правовая экспертиза проектов правовых актов. Данная функция РКА предусмотрена Законом «Об адвокатской деятельности» (пп. 9 п. 2 ст. 33-5), но не реализуется. Формально адвокатура участвует в законотворчестве только на стадии обсуждения и участия в рабочих группах. Данная работа требует высокой квалификации исполнителей и, соответственно, оплаты. Необходимо формирование экспертной группы из числа адвокатов и поиск источников финансирования данной деятельности.

2. Независимые адвокатские обобщения судебной и правоприменительной практики, которые могут быть использованы в работе адвокатами, а также для обоснования позиций адвокатуры перед Верховным судом и государственными органами в процессе законотворчества и обсуждения предлагаемых изменений. Организация системы сбора информации и формирование группы адвокатов для работы над обобщениями.