125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» перекусил во время игры c «Арсеналом»
21 февраля 2017, 13:03
Вратарь прямо на скамейке запасных съел пирог и запил его водой.
Голкипер клуба пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу перекусил во время матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского «Арсенала».
В концовке второго тайма вратарь прямо на скамейке запасных съел пирог и запил его водой.
Отметим, что вес голкипера составляет около 125 кг, чем он и прославился на всю Англию после выхода его команды в позднюю стадию Кубка страны.
Напомним, «Арсенал» победил «Саттон Юнайтед» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет ещё с одним клубом пятого дивизиона — «Линкольн Сити».
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com