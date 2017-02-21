125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» перекусил во время игры c «Арсеналом»

Голкипер клуба пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу перекусил во время матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского «Арсенала».

В концовке второго тайма вратарь прямо на скамейке запасных съел пирог и запил его водой.

Отметим, что вес голкипера составляет около 125 кг, чем он и прославился на всю Англию после выхода его команды в позднюю стадию Кубка страны.





Напомним, «Арсенал» победил «Саттон Юнайтед» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет ещё с одним клубом пятого дивизиона — «Линкольн Сити».