В Кызылорде назначен начальник местной полицейской службы

Распоряжением акима области по предложению министра внутренних дел Республики Казахстан по согласованию с областным маслихатом полковник полиции Ибраев Бауыржан Ашимович назначен начальником Местной полицейской службы Департамента внутренних дел Кызылординской области.

Родился в 1969 году. Окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1997 году инспектором управления дорожной полиции областного управления внутренних дел. В 1998-2013 годах работал на различных ответственных должностях управления дорожной полиции. В 2013-2015 годах - заместитель начальника управления административной полиции.

С июня 2016 года до нового назначения - заместитель начальника Местной полицейской службы ДВД области.