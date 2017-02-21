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Новости за сегодня

В Кызылорде назначен начальник местной полицейской службы

 

Распоряжением акима области по предложению министра внутренних дел Республики Казахстан по согласованию с областным маслихатом полковник полиции Ибраев Бауыржан Ашимович назначен начальником Местной полицейской службы Департамента внутренних дел Кызылординской области.

Родился в 1969 году. Окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1997 году инспектором управления дорожной полиции областного управления внутренних дел. В 1998-2013 годах работал на различных ответственных должностях управления дорожной полиции. В 2013-2015 годах - заместитель начальника управления административной полиции.

С июня 2016 года до нового назначения - заместитель начальника Местной полицейской службы ДВД области.

21 февраля 2017, 12:56
Источник, интернет-ресурс: Кызылординского областного акимата

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