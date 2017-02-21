Кайрат Каребаев переведен на должность директора Павлодарского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Приказом Председателя Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» 14 февраля 2017 года Кайрат Калелханович Каребаев переведен на должность директора Павлодарского областного филиала Общества. До перевода он занимал должность директора Акмолинского, после Жамбылского областного филиала Общества.

Каребаев Кайрат Калелханович 1965 года рождения, образование высшее, в 1990 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «Мосты и тоннели», в 2008 году Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева, магистр государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 1990 году дорожным мастером Зерендинского райавтодора Кокчетавской области. С 1991 по 1999 год - главный инженер Чистопольского райавтодора Кокчетавской области, начальник Чистопольского участка АО «Кокшетау жолдары».

С 1999 по 2001 год работал главным специалистом РГКП «Казахавтодор», главным инженером ГУ «Центр информатизации автомобильных дорог «Инжиниринг», заместителем начальника Северо-Казахстанского управления автомобильных дорог.

С 2001 по 2009 год работал заместителем начальника, начальником Северо-Казахстанского областного управления автомобильных дорог местного значения, советником акима области, первым заместителем акима города Петропавловск, заместителем начальника Северо-Казахстанского областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры, заместителем генерального директора ТОО «Акмола курылыс материалдары» по строительству дорог.

С 2009 по 2011 год - заместитель директора ТОО «Казсеватодор», Руководитель проекта коридора «Западная Европа - Западный Китай» по участку в Кызылординской области, начальник производственно-технического управления РГП «Казахавтодор».

С 2011 по февраль 2014 года занимал должность заместителя Генерального директора РГП «Казахавтодор».

Имеет нагрудный знак «Құрметті жолшы».