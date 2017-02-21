В целях реализации подпункта 12) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» Правительство Республики Казахстан утверждено Положение об особом статусе высших учебных заведений. В частности, Правительство Республики Казахстан вносит представление Президенту Республики Казахстан о присвоении особого статуса высшим учебным заведениям, вносящим выдающийся вклад в воспитание, обучение и профессиональное становление личности. Особый статус высшего учебного заведения - особый режим функционирования организации образования, предоставляющий право самостоятельного определения содержания образования, организации научной и образовательной деятельности, предусмотренный законодательством Республики Казахстан. Ректоры высших учебных заведений, имеющих особый статус, назначаются и освобождаются от должности в установленном законодательством порядке. Также высшее учебное заведение, имеющее особый статус, самостоятельно: 1) разрабатывает и реализовывает программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры; 2) определяет правила текущей, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования; 3) устанавливает соотношение обучающихся к профессорско-преподавательскому составу в пределах норм, установленных в пункте 8 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»; 4) устанавливает квалификационные характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц; 5) утверждает форму договора оказания образовательных услуг; 6) осуществляет образовательную деятельность на основе самостоятельно разработанных норм учебной нагрузки, форм и размеров оплаты труда; 7) определяет порядок приема в высшее учебное заведение; 8) выдает документы об образовании собственного образца; 9) определяет структуру и штаты. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.