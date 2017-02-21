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Утверждено Положение об особом статусе высших учебных заведений
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 66 «Об утверждении Положения об особом статусе высших учебных заведений»
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В целях реализации подпункта 12) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» Правительство Республики Казахстан утверждено Положение об особом статусе высших учебных заведений.
В частности, Правительство Республики Казахстан вносит представление Президенту Республики Казахстан о присвоении особого статуса высшим учебным заведениям, вносящим выдающийся вклад в воспитание, обучение и профессиональное становление личности.
Особый статус высшего учебного заведения - особый режим функционирования организации образования, предоставляющий право самостоятельного определения содержания образования, организации научной и образовательной деятельности, предусмотренный законодательством Республики Казахстан.
Ректоры высших учебных заведений, имеющих особый статус, назначаются и освобождаются от должности в установленном законодательством порядке.
Также высшее учебное заведение, имеющее особый статус, самостоятельно:
1) разрабатывает и реализовывает программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры;
2) определяет правила текущей, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования;
3) устанавливает соотношение обучающихся к профессорско-преподавательскому составу в пределах норм, установленных в пункте 8 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;
4) устанавливает квалификационные характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц;
5) утверждает форму договора оказания образовательных услуг;
6) осуществляет образовательную деятельность на основе самостоятельно разработанных норм учебной нагрузки, форм и размеров оплаты труда;
7) определяет порядок приема в высшее учебное заведение;
8) выдает документы об образовании собственного образца;
9) определяет структуру и штаты.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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