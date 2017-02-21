Глава государства провел заседание Совета Безопасности

Назарбаев выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе учений.

Сегодня в Астане состоялось заседание Совета Безопасности под председательством Главы государства , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким 7 военнослужащих, погибших в ходе военных учений





- Я с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагическом событии в Жамбылской области, произошедшем в результате схода снежной лавины. Каждый из них до конца исполнил свой воинский долг, являясь истинным патриотом своей страны. Поручаю Министерству обороны оказать всестороннюю помощь и поддержку всем семьям погибших солдат. Государственная комиссия занимается выяснением причин случившегося. Мы примем все необходимые меры с тем, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем, - сказал Президент Казахстана.





В повестку заседания Совета Безопасности были внесены следующие вопросы:

- итоги реализации Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2012-2016 годы, презентация ключевых подходов, заложенных в Стратегии на очередной период;

- некоторые аспекты военно-технической политики;

- меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения международной выставки «ЭКСПО – 2017».





Глава государства отметил, что за прошедший период, благодаря усилиям компетентных государственных органов в Казахстане обеспечены внешняя безопасность и внутриполитическая стабильность.





- Несмотря на кризисные явления в мировой экономике и трудности в отечественной экономике, макроэкономические показатели удалось удержать на приемлемом уровне. Проведенный анализ внутренних, региональных и глобальных процессов позволил выявить наиболее вероятные риски, вызовы национальной безопасности на предстоящий период. В настоящее время в стране обсуждаются цели и задачи, обозначенные в Послании народу Казахстана, предложенные политические и конституционные реформы, которые в целом, находят поддержку среди населения республики, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Также Президент Казахстан подчеркнул первостепенность задачи противостояния экстремистским и террористическим актам, угроза проявления которых сохраняет свою актуальность.





- По каждому из перечисленных направлений деятельности в новой Стратегии предусмотрены меры реагирования соответствующих структур, - заключил Нурсултан Назарбаев.





Кроме того, Главой государства был поставлен ряд задач перед государственными органами по обеспечению национальной безопасности в других сферах и направлениях.



