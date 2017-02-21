СМИ: сын Ким Чен Нама мог прибыть в госпиталь под видом военного

Ранее южнокорейские и японские СМИ со ссылкой на различные источники сообщали, что Ким Хан Соль мог прилететь в Малайзию рейсом из Макао вечером 20 февраля. Некоторые источники утверждали, что его имя было в списке пассажиров, однако подтвердить эти данные ни одному из СМИ пока не удалось. Журналисты также подчеркивали, что в аэропорту они не видели никого похожего на сына Ким Чен Нама. На основании этого ряд СМИ сделали предположение, что в целях обеспечения безопасности, транспорт для Ким Хан Соля ожидал его рядом со взлетно-посадочной полосой.





"Не исключается, что Ким Хан Соль вошел в госпиталь как один из военнослужащих группы специального назначения, лицо которых закрыто масками. Предполагается, что он пробыл там около часа, в течение которого мог визуально опознать тело погибшего. Не исключается, что он сдал кровь на анализ ДНК", — отмечает телеканал со ссылкой на неназванные источники.





СМИ также отмечают, что, если личность Ким Чен Нама будет официально установлена на основе опознания и результатов тестов ДНК, малазийские власти могут незамедлительно выдать тело погибшего его родственникам.