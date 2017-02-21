СМИ: сын Ким Чен Нама мог прибыть в госпиталь под видом военного
21 февраля 2017, 13:47
Ким Хан Соль вошел в госпиталь как один из военнослужащих группы специального назначения, лицо которых закрыто масками.
Сын погибшего в Малайзии Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Чем Чен Ына, мог быть препровожден в госпиталь в Куала-Лумпуре, где находится тело его отца, под видом одного из военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейских телеканал MBC News.
Ранее южнокорейские и японские СМИ со ссылкой на различные источники сообщали, что Ким Хан Соль мог прилететь в Малайзию рейсом из Макао вечером 20 февраля. Некоторые источники утверждали, что его имя было в списке пассажиров, однако подтвердить эти данные ни одному из СМИ пока не удалось. Журналисты также подчеркивали, что в аэропорту они не видели никого похожего на сына Ким Чен Нама. На основании этого ряд СМИ сделали предположение, что в целях обеспечения безопасности, транспорт для Ким Хан Соля ожидал его рядом со взлетно-посадочной полосой.
"Не исключается, что Ким Хан Соль вошел в госпиталь как один из военнослужащих группы специального назначения, лицо которых закрыто масками. Предполагается, что он пробыл там около часа, в течение которого мог визуально опознать тело погибшего. Не исключается, что он сдал кровь на анализ ДНК", — отмечает телеканал со ссылкой на неназванные источники.
СМИ также отмечают, что, если личность Ким Чен Нама будет официально установлена на основе опознания и результатов тестов ДНК, малазийские власти могут незамедлительно выдать тело погибшего его родственникам.
Напомним, покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.
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Фото: © AP Photo/ Shizuo Kambayashi
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