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В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение

21 февраля 2017, 13:48

В Астане метель, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.


В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

По данным РГП «Казгидромет», 21 февраля в Акмолинской области метель, местами сильная, усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Астане метель, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.

Фото: today.kz

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