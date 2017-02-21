В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение
21 февраля 2017, 13:48
В Астане метель, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.
В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
По данным РГП «Казгидромет», 21 февраля в Акмолинской области метель, местами сильная, усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Астане метель, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.
Фото: today.kz
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