Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Семее, был пьян
21 февраля 2017, 13:53
О его задержании ничего не сообщается.
Подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Семее оказался 32-летний капитан полиции, передает ИА «NewTimes.kz».
В соцсетях появилась информация о том, что пьяный полицейский, проехав на красный свет, столкнулся с такси, погиб 25 летний мужчина, так же есть пострадавшие.
Информация о том, что за рулем был пьяный полицейский подтвердилась.
Старший следователь УСБ ДВД ВКО, капитан полиции на Toyota Camry 40 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Toyota Lumiera, после чего совершил наезд на «ВАЗ», за рулем которого был 67-летний пенсионер. В Toyota Lumiera находились 5 человек, в том числе 22-летний водитель. Экспертиза выявила у полицейского легкое опьянение.
О задержании полицейского ничего не сообщается.
Напомним, ДТП произошло в ночь с 17-го на 18 февраля, в результате которого 25-летний пассажир был доставлен в больницу с ушибом головного мозга, позже молодой человек скончался. 26-летний пассажир получил закрытый перелом левого бедра, тупую травму бедра и находится в реанимации. 30-летний пассажир получил ушибленную рану лобной кости.
Фото с сайта Newtimes.kz
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