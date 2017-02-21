Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Семее, был пьян

О его задержании ничего не сообщается.

Подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Семее оказался 32-летний капитан полиции, передает передает ИА «NewTimes.kz»





В соцсетях появилась информация о том, что пьяный полицейский, проехав на красный свет, столкнулся с такси, погиб 25 летний мужчина, так же есть пострадавшие.





Информация о том, что за рулем был пьяный полицейский подтвердилась.





Старший следователь УСБ ДВД ВКО, капитан полиции на Toyota Camry 40 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Toyota Lumiera, после чего совершил наезд на «ВАЗ», за рулем которого был 67-летний пенсионер. В Toyota Lumiera находились 5 человек, в том числе 22-летний водитель. Экспертиза выявила у полицейского легкое опьянение.





О задержании полицейского ничего не сообщается.





Напомним , ДТП произошло в ночь с 17-го на 18 февраля, в результате которого 25-летний пассажир был доставлен в больницу с ушибом головного мозга, позже молодой человек скончался. 26-летний пассажир получил закрытый перелом левого бедра, тупую травму бедра и находится в реанимации. 30-летний пассажир получил ушибленную рану лобной кости.



