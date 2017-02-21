В небе над Сингапуром была видна "огненная радуга"

Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе - перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.

Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно необычную радугу, сообщает Русская служба BBC





Разноцветное свечение в небе появилось в понедельник во второй половине дня.





Скорее всего это была так называемая "огненная радуга" - редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.





Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе - перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.













Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

Сотрудник детского центра Фазида Мохтар рассказала Би-би-си о том, что радуга появилась на небе около 5 вечера.

"Сначала появился маленький оранжевый круг, затем он стал увеличиваться и появились все остальные цвета", - сказала она.



