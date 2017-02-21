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В небе над Сингапуром была видна "огненная радуга"

21 февраля 2017, 13:54

Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе - перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.


Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно необычную радугу, сообщает Русская служба BBC.

Разноцветное свечение в небе появилось в понедельник во второй половине дня.

Скорее всего это была так называемая "огненная радуга" - редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.

Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе - перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.



Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

Сотрудник детского центра Фазида Мохтар рассказала Би-би-си о том, что радуга появилась на небе около 5 вечера.

"Сначала появился маленький оранжевый круг, затем он стал увеличиваться и появились все остальные цвета", - сказала она.

Фото: @HAMSLUMINIQ; ZHOU GUANG PING

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