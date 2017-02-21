Назарбаев о погибших под лавиной: Каждый из них до конца исполнил свой воинский долг
21 февраля 2017, 13:55
Глава государства поручил МО РК оказать всестороннюю помощь и поддержку всем семьям погибших солдат.
В ходе прошедшего сегодня в Астане заседании Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким семи военнослужащих, которые погибли в результате схода лавины в Жамбылской области во время военных учений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Я с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагическом событии в Жамбылской области, произошедшем в результате схода снежной лавины. Каждый из них до конца исполнил свой воинский долг, являясь истинным патриотом своей страны. Поручаю Министерству обороны оказать всестороннюю помощь и поддержку всем семьям погибших солдат. Государственная комиссия занимается выяснением причин случившегося. Мы примем все необходимые меры с тем, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем", - сказал президент.
Напомним, трагедия произошла 17 февраля в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом, остальных удалось спасти. Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.
18 февраля, в региональное командование «Юг» на место происшествия прибыла Правительственная комиссия во главе с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. Комиссией ведется работа по выяснению причин и обстоятельств трагедии.
Фото: 24.kz
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