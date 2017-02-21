Назарбаев о погибших под лавиной: Каждый из них до конца исполнил свой воинский долг

В ходе прошедшего сегодня в Астане заседании Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким семи военнослужащих, которые погибли в результате схода лавины в Жамбылской области во время военных учений , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





"Я с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагическом событии в Жамбылской области, произошедшем в результате схода снежной лавины. Каждый из них до конца исполнил свой воинский долг, являясь истинным патриотом своей страны. Поручаю Министерству обороны оказать всестороннюю помощь и поддержку всем семьям погибших солдат. Государственная комиссия занимается выяснением причин случившегося. Мы примем все необходимые меры с тем, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем", - сказал президент.





Напомним , трагедия произошла 17 февраля в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом , остальных удалось спасти . Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.





18 февраля, в региональное командование «Юг» на место происшествия прибыла Правительственная комиссия во главе с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. Комиссией ведется работа по выяснению причин и обстоятельств трагедии.



