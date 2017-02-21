За три дня на дорогах Алматы выявили 4,5 тыс. нарушителей ПДД

Напомним, в эти дни на дорогах Алматы полицией усилен контроль за дорожным движением Алматы. Особое внимание обращено на автотранспортные средства различных видов и категорий, и на пешеходов, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Стражи порядка в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" выявляют и пресекают нарушения, с целью улучшения состояния аварийности и травматизма в городе.





"Одноименная комплексная отработка показала свои положительные результаты. Только за три дня отработки сотрудниками дорожно-патрульной полиции выявлены 4 тысячи 485 нарушений Правил дорожного движения. Наряды полиции усилии работу по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, таких, как управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения, не использование ремней безопасности, разговоры по сотовому телефону и другие нарушения ПДД, создающие предпосылки к совершению дорожно-транспортных происшествий. Также инспекторами зафиксированы факты хаотичного перехода проезжую часть пешеходами. Так на 350 пешеходов - нарушителей составлены административные протоколы", - сообщил заместитель начальника Местной полицейской службы ДВД города Алматы Жолдасбек Алмашов.





К административной ответственности привлечены водители, нарушившие ПДД. В частности, проезд на запрещающий сигнал светофора - 104 факта, не предоставление преимущества в движении пешеходам - 120 фактов, создание аварийной обстановки - 60 фактов, управление транспортным средством без государственного технического осмотра - 31 факт. Кроме того, выявлены 579 водителей, не пристегнувшихся ремнями безопасности во время движения, и еще 581 автолюбитель пользовались мобильным телефоном во время управления авто. Напомним, 65 человек лишились прав за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.





"Вместе с тем, к водителям, имеющим неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, согласно законодательным нормам, применяются меры воздействия. По установлению и задержанию лиц, игнорирующих закон по своевременной оплате штрафов, строевыми подразделениями дорожно-патрульной полиции ведутся усиленные мероприятия", - подчеркнул полковник Алмашов.