Правительство внесло изменения в части функций Министерства энергетики РК
21 февраля 2017, 14:03
Изменения внесены в несколько пунктов.
Постановлением Правительства Казахстана от 14 февраля 2017 года «О некоторых вопросах Министерства энергетики Республики Казахстан» внесены изменения в пункт 1, подпункт 1) пункта 15 и подпункт 16) пункта 16, сообщает Zakon.kz.
Они изложены в следующей редакции:
Министерство энергетики Республики Казахстан является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики, координацию процесса управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья, государственного регулирования производства нефтепродуктов, газа и газоснабжения, магистрального трубопровода, электроэнергетики, теплоснабжения, в части теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (кроме автономных котельных), угольной промышленности, атомной энергии, охраны окружающей среды, природопользования, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, обращения с твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых источников энергии, контроля за государственной политикой развития «зеленой экономики» (регулируемые сферы).
Формирование и реализация государственной политики, совершенствование системы государственного управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья, государственного регулирования производства нефтепродуктов, газа и газоснабжения, магистрального трубопровода, электроэнергетики, теплоснабжения, в части теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (кроме автономных котельных), угольной промышленности, использования атомной энергии, охраны окружающей среды, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, обращения с твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых источников энергии, государственного экологического контроля, экономических методов охраны окружающей среды, контроля за государственной политикой развития «зеленой экономики» и обеспечение нормативными правовыми актами в области технического регулирования и нормативно-техническими документами в пределах своей компетенции;»;
Разрабатывает и утверждает нормативно-технические документы в сфере газа и газоснабжения, в сфере проведения нефтяных операций, недропользования и транспортировки нефти, в области магистрального трубопровода, электроснабжения и теплоснабжения, в части теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (кроме автономных котельных), в сферах проектирования, строительства, эксплуатационных и технико-экономических характеристик оборудования, в области обращения с коммунальными отходами, охраны окружающей среды;
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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