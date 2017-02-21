4 машины сгорели на СТО в Алматы
21 февраля 2017, 14:09
Огонь перекинулся на крышу расположенного рядом частного дома и времянку.
В Наурызбайском районе Алматы произошел пожар на СТО, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Сообщение о пожаре поступило на пульт 101 в 7.55 час. Горело СТО в мкр.Калкаман-2 по ул.Сагатова,2.
"Первые пожарные расчеты прибыли в 08:05 часов. Обстановка к моменту прибытия была следующая: горела СТО с переходом огня на вплотную примыкающие жилые помещения: кровля частного жилого дома и времянка барачного типа. Из-за плотной застройки были эвакуированы жильцы из ближайших домов в количестве 30 человек, из них 5 детей", - сообщили в ДЧС.
Также в ходе тушения было вынесено 5 газовых баллонов.
В результате пожара пострадали 4 автомашины. Общая площадь пожара составила 290 кв. метров.
Локализовали огонь в 08:32 час., ликвидирован полностью в 08:45 часов.
На минувшей неделе в Жетысуском районе города горела СТО. Огонь уничтожил 5 машин.
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