Судебная практика по налоговым спорам (что может относиться к первичным учетным документам?)

(материалы Юридической фирмы SIGNUM)

Мы провели обзор недавней судебной практики и хотели бы поделиться с вами любопытным, на наш взгляд, делом о признании незаконным и отмене уведомления о результатах налоговой проверки. Истцом выступал налогоплательщик, ответчиком — Департамент государственных доходов (Департамент).

Суть спора

Департаментом была проведена комплексная налоговая проверка налогоплательщика по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, по результатам которой было выставлено уведомление о доначислении корпоративного подоходного налога (далее - КПН). Основанием для доначисления послужило то, что в совокупный годовой доход не включена стоимость безвозмездно полученных товарно-материальных запасов от нерезидентов. Стоимость безвозмездно полученного имущества была определена Департаментом согласно инвойсам и грузовым таможенным декларациям, которые, по мнению Департамента, являются первичными бухгалтерскими документами.

Позиция истца

В соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, бухгалтерская документация включает в себя первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовую отчетность и учетную политику. Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов.

Инвойс и таможенная декларация относятся к документам, связанным с перемещением товара через границу и таможенной процедурой, но не являются первичными учетными документами.

Позиция ответчика

Стоимость безвозмездно полученного имущества была определена на основании инвойсов и грузовых таможенных деклараций, которые являются первичными бухгалтерскими документами. Первичные учетные документы — это документальное свидетельство как на бумажном, так и на электронном носителе, факта совершения операции или события и права на ее совершение, на основании которого ведется бухгалтерский учет.

Выводы суда

Как определяется стоимость безвозмездно полученного имущества?

Согласно положениям налогового законодательства, стоимость безвозмездно полученного имущества, в том числе работ и услуг, определяется по данным бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Учет товарно-материальных запасов в целях налогообложения осуществляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан. Согласно положениям Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) запасы — это активы, находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе производства или предоставления услуг. Такие запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цене продажи. Себестоимость запасов должна включать все затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы обеспечить текущее местонахождение и состояние запасов.

По мнению суда, налогоплательщик обоснованно произвел в целях налогообложения учет полученных товарно-материальных запасов и правильно определил стоимость безвозмездно полученного имущества на основании МСФО.

Таким образом, суд считает, что инвойсы и таможенные декларации относятся к документам, связанным с перемещением товара через границу, поэтому не могут служить доказательствами, подтверждающими стоимость безвозмездно полученного имущества в данном споре.