Конституционно-правовые основы

уголовного процесса в Республике Казахстан: современное состояние и перспективы

Айтхожин К.К., д.ю.н., профессор,

зав. кафедрой конституционного,

международного права и таможенного права

Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева

Современное конституционное право Республики Казахстан представляет собой ведущую отрасль права страны, нормы которой затрагивают все области жизнедеятельности казахстанского общества - политическую, экономическую, социальную, духовно-культурную, регулируя в этих сферах базовые, фундаментальные основы общественных отношений. Сфера такого конституционного воздействия отличается всеохватывающим характером, не присущим ни одному другому нормативному правовому акту. Устанавливая в строгой правовой форме основополагающие принципы устройства общества и государства, определяя устои управления всеми сферами жизнедеятельности общества и государства, отрасль конституционного права тем самым дает необходимые ориентиры, отражающие главное сущностное направление правового регулирования во всех сферах общественных отношений. Например, во всех отраслях отечественного действующего права, включая и отрасль уголовно-процессуального права, получил воплощение и конкретизацию закрепленный п.1 ст.1 Конституции Республики Казахстан фундаментальный принцип: «Человек, его жизнь, права и свободы - высшая ценность государства».

Конституция Республики Казахстан, как Основной закон государства и главный источник отрасли уголовно-процессуального права, имеет особое значение для формирования законодательства об уголовном судопроизводстве и правосудии [1, с.29]. Устанавливая права и свободы человека и гражданина в сфере судопроизводства, систему органов судебной власти, конституционные принципы правосудия, отрасль конституционного права содержит исходные начала и для уголовно-процессуального права Республики Казахстан.

Строго на основе конституционных принципов и ценностей в Казахстане проходит и поэтапная судебно-правовая реформа, сопровождаемая использованием позитивного зарубежного и международного опыта, корректными правовыми заимствованиями и приведением правовой системы страны в соответствие с международными правовыми стандартами. Так, в начале апреля 2016 г. в Астане был презентован проект Европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане», направленный на поддержку проводимых судебно-правовых реформ в нашей стране в соответствии с международными стандартами. Ожидается, что будет проведена оценка эффективности реформы системы уголовного правосудия, разработаны стратегические подходы к профилактике правонарушений, предложены меры по развитию уголовного процесса и дальнейшей модернизации уголовно-правовой статистики [2].

Поэтому закономерно, что в иерархии источников действующего уголовно-процессуального права, как совокупности уголовно-процессуальных норм, «на первом месте объективно находится Конституция РК от 30 августа 1995 г.» [3, с.54]. Так, видный отечественный правовед М.Ч. Когамов подчеркивает, что конституционные «положения актуальны для сферы уголовного судопроизводства, где наблюдается наиболее острое соприкосновение интересов общества, государства и личности. … Содержание Конституции изобилует нормами, положениями, институтами, которые представляют практическое и юридическое значение для уголовно-процессуальной деятельности, ее законности и обоснованности (например, нормы ее второго раздела)» [4, с.12].

Известный американский юрист Уильям Бернам, автор фундаментальной монографии «Правовая система Соединенных Штатов Америки», также отмечает, что рассмотренные в книге конституционные вопросы уголовного процесса, гражданского процесса, административного права и судебной системы США «наводят на мысль, что конституционное право пропитывает собой практически любую отрасль права в Соединенных Штатах» [5, с.531].

Согласно нормам пп.2 и 4 ст.4 Конституции Республики Казахстан: «2. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики. … 4. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения», что имеет принципиальное значение, прежде всего, для отрасли уголовно-процессуального права и уголовного процесса, где происходит наиболее жесткое соприкосновение интересов государства и личности, возможно переступившей закон.

В соответствии с предписаниями п.1 ст.2 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан установлено: «Конституция Республики Казахстан имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Казахстан. В случае противоречия между правилами настоящего Кодекса и Конституцией Республики Казахстан действуют положения Конституции Республики Казахстан».

Как известно, Верховный Суд Республики Казахстан неоднократно давал руководящие разъяснения судам по вопросам прямого применения норм Конституции. Необходимо отметить, что ст. 78 Основного закона прямо предписывается, что суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. В этом случае суд обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный совет с представлением о признании данного закона или иного нормативного правового акта неконституционным.

Например, в целях единообразного применения судами ст.4 и 78 Конституции, в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 14 мая 1998 г. «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан» отмечается: «В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 4 Конституции суды не вправе применять неопубликованные нормативные правовые акты, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, и обосновывать ими свои решения. Поэтому в ходе рассмотрения дела суд обязан проверить факт опубликования нормативного правого акта, подлежащего применению.

Суд первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций при выполнении требований статьи 78 Конституции может обратиться с представлением в Конституционный Совет о признании неконституционным закона или иного нормативного правового акта, ущемляющего закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, на любой стадии рассмотрения дела» [6, с.3-4].

Вместе с тем в правовой литературе справедливо отмечается, что прямое действие норм Конституции не рассматривается повсеместно как главный фактор правотворческой и правоприменительной деятельности. Еще не изжиты, а потому, имеют место проявления откровенного правового нигилизма и игнорирования фундаментальной роли и значимости норм Основного закона. «Как показывает практика отправления правосудия, посредством которого в основном обеспечивается соблюдение и защита прав человека, суды при вынесении своих решений по конкретному делу не утруждают себя ссылкой на соответствующие нормы Конституции. Это свойственно и другим государственным органам и должностным лицам» [7, с. 29-30].

Уголовно-процессуальное право и уголовный процесс основаны на руководящих, нераздельных правовых принципах и ценностях, закрепленных Конституцией Республики Казахстан:

- гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами Республики (п.1 ст.13 Конституции);

- абсолютность и неотчуждаемость прирожденных прав человека, определяющих содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов (п.2 ст.12 Конституции);

- право каждого на признание его правосубъектности и защиту своих прав и свобод всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону (п.1 ст.13 Конституции);

- право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, включая бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом (п.3 ст.13 Конституции);

- равенство (все равны перед законом и судом; запрет дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка и по иным любым иным обстоятельствам (ст.14 Конституции);

- свобода личности (право каждого на свободу личности, судебное санкционирование ареста и содержания под стражей с предоставлением арестованному права обжалования; право задержанного, арестованного, обвиняемого на помощь адвоката (ст.16 Конституции);

- человеческое достоинство (неприкосновенность достоинства человека; никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию (ст.17 Конституции);

- уголовно-правовое ограничение прав и свобод человека и гражданина только в случаях и в порядке, прямо установленных законом (п.2 ст.18, п.1 25 Конституции);

- принятие Парламентом законов, устанавливающих основополагающие принципы и нормы, касающиеся вопросов судоустройства и судопроизводства (пп.6 п.3 ст.61 Конституции);

- правосудие (право каждого на судебную защиту своих прав и свобод (ст.13 Конституции); осуществление правосудия только судом (ст.75 Конституции); назначение судебной власти - защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций (ст.76 Конституции); конституционные принципы правосудия (ст.77 Конституции).

Первостепенное значение для отрасли уголовно-процессуального права имеют и нормы ст.39 Конституции Республики Казахстан, содержащие ключевые положения для органов уголовного процесса:

- права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения;

- не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по политическим мотивам;

- ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 10, 11, 13-15, пунктом 1 статьи 16, статьей 17, статьей 19, статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции.

Наиболее тесная связь Конституции, как Основного закона государства, и уголовно-процессуального права, как известно, установлена разделом VII «Суды и правосудие» Конституции, нормы которого имеют исключительное значение для формирования законодательства об уголовном судопроизводстве и правосудии. Примечательно, что п.3 ст.77 Конституции Республики Казахстан, установившим принципы правосудия, которые являются общими и едиными для всех судов и судей Республики, закрепляется: «При применении закона судья должен руководствоваться следующими принципами:

1) лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда;

2) никто не может быть подвергнут повторно уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение;

3) никому не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная для него законом;

4) в суде каждый имеет право быть выслушанным;

5) законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. Если после совершения правонарушения ответственность за него законом отменена или смягчена, применяется новый закон;

6) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;

7) Никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом. Священнослужители не обязаны свидетельствовать против доверившихся им на исповеди;

8) любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого;

9) не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным способом. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания;

10) применение закона по аналогии не допускается».

Статьей 78 Конституции Республики Казахстан также предусматривается руководящее положение для уголовного судопроизводства, установленное в целях судебной защиты конституционных прав и свобод личности: «Суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с представлением о признании этого акта неконституционным».

На определенную общность отраслей конституционного и уголовно-процессуального права показывает и установление Конституцией Республики Казахстан норм специального уголовно-процедурного свойства. Например, пунктами 2 и 3 ст.16 Конституции Республики Казахстан установлено: «2. Арест и содержание под стражей допускаются только в предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда с предоставлением арестованному права обжалования. Без санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более семидесяти двух часов. 3. Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения».

Предписаниями сугубо уголовно-процедурного свойства являются и нормы п.4 ст.52 Конституции Республики Казахстан, в котором закрепляется: «Депутат Парламента в течение срока своих полномочий не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия соответствующей Палаты, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений».

В Уголовно-процессуальном кодексе получили широкое закрепление руководящие принципы уголовно-процессуального права, установленные Конституцией Республики Казахстан. Так, ст.9 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. установлено: «1. Принципами являются фундаментальные начала уголовного процесса, определяющие систему и содержание его стадий, институтов и норм, обеспечивающих общие условия реализации прав и обязанностей участников уголовного процесса и решение стоящих перед ним задач. 2. Нарушение принципов уголовного процесса в зависимости от его характера и существенности влечет признание процессуального действия или решения незаконным, отмену вынесенных в ходе такого производства решений либо признание собранных при этом материалов не имеющими силы доказательств или состоявшегося производства по делу недействительным».

Являясь первичными и исходными нормами для отрасли уголовно-процессуального права, принципы УПК определяют основные черты уголовного процесса, его назначение и содержание, в которых проявляется отношение государства к правам и свободам личности, основанное на уважении чести и достоинства личности, как высшей ценности государства. В своей совокупности фундаментальные принципы уголовного процесса призваны в полной мере гарантировать права и свободы человека и гражданина, установленные Конституцией Республики Казахстан, определяя основные правила и направления деятельности субъектов уголовно-процессуальных отношений.

Общий анализ норм Конституции Республики Казахстан, связанных с уголовным судопроизводством, как справедливо отмечает М.Ч. Когамов, будет неполным также без указания на конституционные нормы о неприкосновенности Президента Республики, депутатов Парламента, Председателя и членов Конституционного Совета, судей, Генерального прокурора в сфере уголовно-процессуальной деятельности (п.1 ст.46, п.2 ст.47, п.4 ст.52, п.5 ст.71, п.2 ст.79, п.3 ст.83 Конституции). Данные конституционные нормы являются гарантиями эффективного, независимого осуществления указанными лицами своей профессиональной деятельности и ее подчинения только Конституции и закону [4, с.13].

Вышеуказанные конституционные принципы и нормы определяют основные правила и направления деятельности субъектов уголовно-процессуальных отношений. При этом необходимо отличать взаимосвязь конституционного и уголовно-процессуального права, как самостоятельных отраслей действующего права Республики Казахстан от генетической связи, которая существует между Конституцией Республики Казахстан и всеми иными законами, включая Уголовно-процессуальный кодекс, независимо от сферы регулируемых общественных отношений [8, с.144].

Руководящие принципы уголовно-процессуального права, установленные Конституцией Республики Казахстан, условно могут быть подразделены на две основные группы:

- конституционные принципы, учитываемые в деятельности суда: осуществление правосудия только судом (ст.11 УПК); судебная защита прав и свобод человека и гражданина (ст.12 УПК); осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом (ст.21 УПК); независимость судьи (ст.22 УПК); гласность (ст.29 УПК);

- конституционные принципы, учитываемые в деятельности всех органов уголовного судопроизводства: законность (ст.10 УПК); уважение чести и достоинства личности (ст.13 УПК); неприкосновенность личности (ст.14 УПК); неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны (ст.16 УПК); право личности на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст.16 УПК); неприкосновенность жилища (ст.17 УПК); неприкосновенность собственности (ст.18 УПК); презумпция невиновности (ст.19 УПК); недопустимость повторного осуждения и уголовного преследования (ст.20 УПК); осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ст.23 УПК); обеспечение задержанному, арестованному и обвиняемому права на защиту (ст.26 УПК); обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь (ст.27 УПК); освобождение от обязанности давать свидетельские показания (ст.28 УПК); язык уголовного судопроизводства (ст.30 УПК).

Как видно, Конституция Республики Казахстан закрепляет и гарантирует основные права и свободы человека и гражданина, а «уголовно-процессуальное право обеспечивает охрану этих прав своими специфическими средствами» [8, с.208]. При этом Конституция, устанавливая систему принципов, на котором строится все правовое здание государства, одновременно гарантирует соблюдение принципов уголовного судопроизводства, что не только сближает на единой правовой основе отрасли конституционного и уголовно-процессуального права, «но и поднимает значимость уголовного судопроизводства как специфической сферы правоотношений» [8, с.143].

Отправными началами применения норм действующего Основного закона в различных сферах жизнедеятельности общества и государства, в том числе правосудия и правоохранительной деятельности являются также правовые позиции Конституционного Совета Республики Казахстан, отраженные в его нормативных постановлениях. Согласно нормам п.2 ст.1 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан: нормативные постановления Конституционного Совета, регулирующие порядок уголовного судопроизводства, являются составной частью уголовно-процессуального права. Например, принципиально важное значение для правильного применения норм Конституции, а также единообразного уяснения смысла и содержания ее принципов и норм в области уголовно-процессуального права, имеют разъяснения, которые даются Конституционным Советом в процессе их официального толкования.

Официальное толкование норм Конституции, являясь исключительной прерогативой Конституционного Совета, обязательно для всех субъектов правоотношений, применяющих данную норму, и исключает произвольное толкование Конституции. Законы и иные нормативные правовые акты, признанные Конституционным Советом неконституционными, как ущемляющие права и свободы человека и гражданина, утрачивают юридическую силу и не подлежат применению. Решения судов и иных правоохранительных органов, основанные на таких актах, исполнению не подлежат.

Так, Конституционным Советом в связи с обращением Президента Республики, был рассмотрен и признан не соответствующим Конституции принятый Парламентом Закон Республики Казахстан от 8 июня 2006 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросу обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека». Конституционным Советом было установлено, что Закон допускал возможность регулирования участия в судопроизводстве Уполномоченного по правам человека не только законом, как это предписано Конституцией, «но и нормативными правовыми актами меньшей юридической силы, что может снизить уровень защищенности прав и свобод человека и гражданина» [9, с.400].

При этом своими решениями Конституционный Совет не только обеспечивает верховенство Конституции, но и вносит свой вклад в нормотворчество, т.к. его нормативные постановления являются действующим правом, оказывая определенное влияние на совершенствование законодательства Республики Казахстан путем приведения его в соответствие с принципами и нормами Конституции, как Основного закона государства. За годы своей деятельности Конституционный Совет показал свою эффективность в деле обеспечения верховенства и прямого действия Конституции, защиты прав и свобод человека, последовательного утверждения конституционализма. Так, по результатам обобщения практики работы Конституционного Совета был сделан важный научно-правовой вывод о том, что Конституция обладает ресурсами, достаточными для дальнейшего политического развития страны, позволяющими решать возникающие проблемы путем совершенствования текущего законодательства [10, с.54-55].

Принятые Конституционным Советом нормативные постановления обеспечивают режим конституционной законности, восполняют пробелы в правовом регулировании, формируют ориентиры развития уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики органов, ведущих уголовный процесс. Например, с начала деятельности Конституционного Совета и по настоящее время в более 20 нормативных постановлениях органа конституционного контроля затрагивались вопросы конституционности уголовно-процессуальных правовых актов и действий субъектов уголовно-процессуальной деятельности. Так, исключительно важной была роль Конституционного Совета по проблемам упорядочения норм действующего законодательства с целью исключения противоречий и коллизий из содержания нормативных правовых актов, относящихся к отрасли уголовно-процессуального права. Как известно, четкая и последовательная позиция органа конституционного контроля привела впоследствии к принятию Парламентом Закона Республики Казахстан от 10 июля 2012 г. №32-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации статьи 78 Конституции Республики Казахстан», предполагающего более эффективную реализацию статьи 78 Основного закона по вопросам судебной защиты гражданами своих конституционных прав и свобод.

Дело в том, что право на судебную защиту прав и свобод, гарантированное Основным законом, может быть реализовано, в том числе путем опосредованного, через суды общей юрисдикции, обращения граждан в Конституционный Совет, что четко вытекает из норм статьи 78 Конституции. Однако реализация положений данной статьи Основного закона была на протяжении долгих лет затруднена, т.к. в процессуальном законодательстве не были урегулированы вопросы правовых последствий признания Конституционным советом нормативных правовых актов или их частей неконституционными.

Так, УПК РК до внесения в него Парламентом соответствующих дополнений и изменений, не предусматривал возможности прекращения уголовного дела в случае признания Конституционным советом неконституционным закона или иного нормативного правового акта, подлежащего применению по данному уголовному делу, от которого зависит квалификация деяния как преступления. Не были предусмотрены в законодательстве и вопросы приостановления производства по уголовному делу в случае, если Конституционным Советом по инициативе другого суда производится проверка конституционности закона или иного нормативного правового акта, подлежащего применению по данному уголовному делу. То есть мощный, но недостаточно эффективно используемый механизма судебной защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина практически не работал.

В частности отмечалось, что до принятия вышеуказанного Закона, суды для проверки конституционности норм законов и иных правовых актов обращались в Конституционный Совет 68 раз. При этом Советом было принято в производство 35 обращений, и по десяти из них конституционное производство было прекращено по различным причинам. Из оставшихся двадцати пяти в девяти случаях нормативные правовые акты либо их нормы были признаны несоответствующими Конституции, и в 16 - соответствующими. По словам С.Бычковой: «очевидно, что за более чем 15 лет функционирования Конституционного совета 25 случаев рассмотрения дел по обращениям судов - это не так уж много. Для сравнения, Конституционным судом РФ по обращениям граждан за тот же период рассмотрено 240 561 дело, из них по вопросам защиты конституционных прав и свобод граждан - 59 479» [11].

Вместе с тем необходимо отметить, что за последние десятилетия качество уголовно-процессуальной политики Республики Казахстан до принятия нового Уголовно-процессуального кодекса подвергалось постоянной критике из-за постоянных дополнений и изменений, внесенных в отмененный Кодекс. Нараставшие проблемы в сфере уголовного процесса Парламент решал только перманентными поправками УПК, фактически деформируя его изначальную суть и назначение, состоящие в защите личности от необоснованного обвинения и осуждения, незаконного ограничения ее прав и свобод.

Такая проблема характерна и для российского уголовного процесса, который за последние десятилетия также подвергается мощной «американизации» европейского по своему происхождению Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В частности, речь идет о попытках внедрения в российское уголовно-процессуальное законодательство американской радикальной «состязательной модели», представляющего всего лишь один из сравнительно-правовых вариантов построения уголовного процесса, а также имплементации разнообразных «особых порядков», основанных на признании обвиняемым своей вины, не в качестве локальной дифференциации процессуальной формы, а в качестве основного способа разрешения уголовных дел (по аналогии с американскими «сделками о признании») [12, с.27-37].

«Мы получили англо-американскую идеологию, наложенную на континентальную европейскую инфраструктуру, что в динамике повлекло самые отрицательные последствия, - отмечает в этой связи видный российский ученый-процессуалист Л.В. Головко. - В результате отмеченного концептуального противоречия возникла вилка развития, когда уголовный процесс не только не развивается, но и не может развиваться позитивно. Эта «вилка» проявляется в том, что любые попытки «починки» деформированных уголовно-процессуальных механизмов немедленно наталкиваются на концептуальное несоответствие объявленным уголовно-процессуальным принципам. … любые попытки дальнейшей реализации заложенных в УПК принципов, характерных для англо-американской модели, неизбежно приводят к ломке, либо к деформации классических институтов, характерных для континентальной модели, и уничтожению наследия Устава уголовного судопроизводства. Иначе говоря, они приводят к технической деградации российского уголовного процесса и разрушению у нас европейской уголовно-процессуальной инфраструктуры. В этом смысле заложенная в УПК РФ в ходе «революции справа» программа развития направлена не на созидание, а на разрушение» [12, с.33-34].

Причем Л.В. Головко показывает «запрограммированность» разрушительных тенденций в развитии российского уголовно-процессуального законодательства на примере Казахстана. Так, ученый пишет, что невозможно технически отказаться от процедуры привлечения в качестве обвиняемого как такового, но возможен «разве что терминологический «ребрендинг», что доказывает опыт нового УПК Казахстана, вступающего в силу с 1 января 2015 г., в котором законодатель по совету западных экспертов отказался от института привлечения в качестве обвиняемого и от процессуального статуса обвиняемого, сохранив лишь статус подозреваемого. Изменила ли данная форма хоть что-то по существу, скажем с точки зрения оптимизации сроков уголовного судопроизводства? Отнюдь. Теперь в Казахстане надо выносить постановление о квалификации деяния подозреваемого (ст.204 УПК РК), лично «объявлять его подозреваемому» (ст.206), после чего допрашивать последнего. Чем это отличается от постановления о привлечении в качестве обвиняемого, предъявления обвинения, допроса обвиняемого? Абсолютно ничем. Но зато в результате возникла невообразимая терминологическая путаница, когда понятие «подозреваемый» используется в трех смыслах: подозреваемый №1 (задержанное лицо), подозреваемый №2 (лицо, в отношении которого вынесено затем постановление о признании подозреваемым), подозреваемый №3 (лицо, в отношении которого в дальнейшем вынесено постановление о квалификации деяния). Удобно ли это? Понятно ли гражданам? Вопросы риторические. Тогда зачем? Нет ответа, кроме одного: несоответствие континентальной инфраструктуры англо-американской идеологии, в рамках которой нет и не может быть ни привлечения в качестве обвиняемого, ни предъявления обвинения (инкульпации), ни разграничения обвиняемого и подозреваемого» [12, с.34].

Как видно, речь идет о рискованности попыток внесения элементов англосаксонской прецедентной правовой семьи в российскую и казахстанскую правовые системы, построенные на принципах и нормах континентальной (романо-германской) правовой семьи. Дело в том, как правильно, по моему мнению, отмечает Председатель Конституционного суда Российской Федерации В.Д. Зорькин: различия между англосаксонской прецедентной правовой семьей и кодифицированной континентальной (прежде всего германской) правовой семьей являются не просто формальными, а сущностными, поскольку отражаются в специфике мышления юристов - от законодателя до правоохранителя и от адвоката до прокурора.

Данные различия, как пишет В.Д. Зорькин, требуют принципиально иной организации всего юридического процесса - от разработки законов до их повсеместного применения и предварительного издания (и организации сложных систем использования прецедентных доказательственных баз). И эти различия требуют немало времени для того, чтобы правоприменение в рамках новой правовой системы могло быть признано справедливым и легитимным массовым сознанием. Поэтому любые попытки решительно «прививать» к российской континентальной системе англосаксонские «юридические побеги» - неоправданны и разрушительны, поскольку неизбежный при таких «прививках» «переходный период» обязательно хотя бы отчасти «хаотизирует» и ослабит (и без того далекую от совершенства) российскую систему правоустановления и правоприменения [13].

Но есть и другая позиция российских исследователей, согласно которой современный уголовный процесс находится в стадии не формально-правового, а уголовно-политического сближения, что демонстрируется следующими основными стратегиями, тесно связанными с уголовной политики государств: защита прав и свобод обвиняемого; уголовное преследование; социальная поддержка обвиняемого; социальная поддержка потерпевшего; рациональность и эффективность уголовного судопроизводства; примирение. В своей совокупности цели, принципы и функции каждой из этих стратегий указывают на наличие в уголовном процессе современных ведущих государств мира единой ценностной основы, обусловленной общностью социальной, уголовно-политической природы уголовного процесса, как части уголовной юстиции вообще [14, с.240-241].

В целом необходимо отметить, что конституционные принципы и нормы, на которых строятся отрасль уголовно-процессуального права и уголовный процесс в Казахстане, претворяются в жизнь недостаточно полно и последовательно. Так, в обществе наблюдается заметная неудовлетворенность состоянием уголовного судопроизводства, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения, критическое отношение населения к правоохранительным органам, злободневные материалы в СМИ, что влечет неумолимую утрату общественного доверия к отечественной уголовной юстиции. Человек в реальной действительности уголовного судопроизводства еще далеко не стал высшей ценностью государства, как установлено Конституцией. Суды до сих пор не стали главным, базовым стержнем системы защитных механизмов в сфере прав и свобод человека и гражданина. Поэтому первоочередной задачей уголовной юстиции Казахстана, которая должна олицетворять верховенство закона и господство права во всей своей деятельности, является всемерное способствование укреплению доверия населения к государству в целом.

Учитывая вышеуказанное, представляется необходимым определить несколько основных направлений совершенствования конституционно-правовых основ уголовного судопроизводства.

Во-первых, представляется необходимым приведение норм п.1 ст.1 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, установивших, что порядок уголовного судопроизводства на территории Республики Казахстан определяется Конституцией Республики Казахстан, конституционными законами, Уголовно-процессуальным кодексом, основанными на Конституции Республики и общепризнанных принципах и нормах международного права, в соответствие с предписаниями п.1 ст.4 Конституции Республики Казахстан.

Дело в том, что согласно положениям п.1 ст.4 Конституции Республики Казахстан общепризнанные принципы и нормы международного права могут быть составной частью действующего права Республики Казахстан только при условии их включения в международные и иные обязательства Республики Казахстан, соответствующие Конституции Республики Казахстан.

В этой связи можно предложить следующую редакцию п.1 ст.1 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан: «Порядок уголовного судопроизводства на территории Республики Казахстан определяется Конституцией Республики Казахстан, конституционными законами, Уголовно-процессуальным кодексом, основанными на Конституции Республики Казахстан и соответствующих ей международных и иных обязательствах Республики Казахстан».

Во-вторых, в ходе возможной конституционной реформы представляется необходимым статью 83 Конституции Республики Казахстан, установившую основы правового статуса прокуратуры, закрепить в качестве самостоятельного раздела Основного закона, и, таким образом, выделить прокуратуру из раздела VII Конституции «Суды и правосудие» в целях усиления ее самостоятельного конституционного статуса. Нынешнее же нахождение прокуратуры в системе правосудия не соответствует ее роли и ведет к необоснованному расширению и размыванию содержания понятия «правосудие».

В-третьих, представляется целесообразным пп.5 п.3 ст.77 Конституции Республики Казахстан: «Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. Если после совершения правонарушения ответственность за него законом отменена или смягчена, применяется новый закон», содержащий нормы общего характера, выходящие за рамки уголовно-процессуального права, перенести в качестве отдельной статьи в раздел II Конституции Республики Казахстан.

В-четвертых, следует поддержать многочисленные предложения о необходимости повышения возрастного ценза для судей. В этой связи п.3 ст.79 Конституции Республики Казахстан можно было бы изложить в следующей редакции: «Судьями могут быть граждане Республики, достигшие тридцати лет, имеющие высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет и сдавшие квалификационный экзамен. Законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Республики».

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(Печатается по: Конституционно-правовые основы уголовного процесса в Республике Казахстан: современное состояние и перспективы // Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных условиях. Материалы III международной научно-практической конференции. Часть I. - Караганда: Изд-во «Кент», LTD ТОО типография «Досжан» 2016. - С.138-142).