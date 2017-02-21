Гражданка Грузии пыталась въехать в Турцию в чемодане
21 февраля 2017, 14:18
Пограничники обратили внимание на гражданина Грузии, который вел себя подозрительно и досмотрели его чемодан.
Гражданка Грузии, которой был запрещен въезд в Турцию, пыталась проникнуть в страну в чемодане, сообщают Izvestia.ru.
Пограничники обратили внимание на гражданина Грузии, который вел себя подозрительно и досмотрели его чемодан.
В чемодане находилась 28-летняя гражданка Грузии, которой был запрещен въезд в страну, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Оба нарушителя задержаны.
Фото: Вестник Кавказа
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