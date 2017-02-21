В медицинском комитете FIS утверждают: 40 % лыжников северных стран страдают от астмы

Это происходит время тренировок и участия в турнирах при низких температурах.

Заместитель председателя медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта Инггард Лерейм сообщил, что примерно 40 процентов лыжников из России, Северной Европы и Канады страдают от астмы. По его словам, происходит это во время тренировок и участия в турнирах при низких температурах. На данный момент, нижний температурный предел составляет минус 20 градусов по Цельсию, сообщает По его словам, происходит это во время тренировок и участия в турнирах при низких температурах. На данный момент, нижний температурный предел составляет минус 20 градусов по Цельсию, сообщает sport-express.ru





- Мы неоднократно поднимали вопрос о температурном пределе, но нас не слышали, - цитирует NRK Лерейма. - Если бы у медицинского комитета была власть, его бы изменили много лет назад. Спортсмены переохлаждаются во время домашних тренировок, а не во время соревнований, когда проводят на трассе несколько часов в неделю. Поэтому нельзя ругать только организаторов.



