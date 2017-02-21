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Топ-10 городов с самыми продолжительными пробками

21 февраля 2017, 14:23

Москва оказалась на втором месте в рейтинге городов мира с самыми продолжительными пробками.


По сведениям INRIX, специализирующейся на анализе и прогнозировании дорожной ситуации, хуже, чем в Москве, ситуация с пробками обстоит лишь в Лос-Анджелесе. В 2016 году средний московский автомобилист провел в пробках 91 час, а лос-анджелесский – 104 часа, сообщает livecars.ru.

Топ-10 городов с самыми продолжительными пробками в 2016 году:

1. Лос-Анджелес (в среднем 104 часа в пробках)
2. Москва (91 час в пробках)
3. Нью-Йорк (89 часов)
4. Сан-Франциско (83 часа)
5. Богота (80 часов)
6. Сан-Паулу (77 часов)
7. Лондон (73 часа)
8. Атланта (71 час)
9. Париж (65 часов)
10. Майами (65 часов)




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