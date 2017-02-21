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У Андрея Малахова обнаружены азербайджанские корни

21 февраля 2017, 14:24

Ведущий программы Первого российского канала «Пусть говорят» Андрей Малахов принял участие в интересном эксперименте, который провела Елена Малышева в эфире программы «Здоровье».


Е.Малышева взяла анализ ДНК нескольких известных людей, в числе которых был и Андрей Малахов, чтобы выяснить их родословную - результаты анализов были объявлены в последнем выпуске программы и выявили родство между А.Малаховым и боксером Н.Валуевым, который, судя по анализам, приходится генетическим троюродным братом телеведущего, сообщает 1news.az.

Рассказывая более подробно о генетическом анализе А.Малахова, Е.Малышева заявила, что предки ведущего по линии отца родились в Африке, затем добрались до Ирака, где и остановились.

Продолжая рассказ, Е.Малышева подчеркнула, что затем их потомки разъехались по всему миру и сегодня ближайших генетических родственников звезды Первого канала можно найти в Судане, Йемене, Саудовской Аравии, Азербайджане и Дагестане.






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