Отдельные вопросы расторжения трудового договора по инициативе работодателя

(материалы Юридической фирмы SIGNUM)

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя четко регламентировано в законодательстве Республики Казахстан.

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя

Трудовой кодекс Республики Казахстан (далее «Трудовой кодекс») предусматривает около 30 оснований для расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя, которые можно условно разделить на следующие основные группы:

· по причинам, не зависящим от работника

К таковым, в частности, относится снижение объема производства, ухудшившее экономическое состояние работодателя; и

· по причинам, «зависящим» от работника

Данную группу оснований, в свою очередь, можно условно поделить на четыре подгруппы:

a) несоответствие навыков работника;

b) по причинам, связанным с состоянием здоровья работника;

c) нарушение работником законодательства, трудового распорядка и трудовых обязанностей;

d) другие причины, имеющие отношение к работнику (например, отказ работника от продолжения трудовых отношений и т.д.).

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Порядок расторжения трудового договора, как правило, регулируется трудовым договором с работником и коллективным трудовым договором (в случае его наличия). При этом Трудовым кодексом предусмотрен ряд следующих требований, соблюдение которых обязательно при увольнении работника:

1. Работодатель обязан уведомить работника о расторжении трудового договора не менее чем за 1 месяц в случаях, когда расторжение происходит вследствие ликвидации/прекращения деятельности работодателя, сокращения численности или штата работников.

2. Работодатель обязан уведомить работника о расторжении трудового договора не менее чем за 15 рабочих дней, когда расторжение происходит вследствие снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя. По соглашению сторон данный срок может быть заменен выплатой заработной платы, пропорциональной неотработанному сроку. При расторжении трудового договора по данному основанию требуется одновременное соблюдение следующих условий:

· закрытие структурного подразделения (цеха, участка);

· отсутствие возможности перевода работника на другую работу;

· письменное уведомление представителей работников с указанием причин расторжения не менее чем за 1 месяц.

В ряде случаев расторжение трудового договора требует наличия следующих обязательных документов в зависимости от основания расторжения:

· решения аттестационной комиссии в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации;

· решения экзаменационной комиссии в случае повторного непрохождения работником проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда или промышленной безопасности работником;

· медицинского заключения, например, при несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья или в случае нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов) и т.д.

4. Также требуется обязательное соблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания, в случаях расторжения трудового договора вследствие нарушения работником законодательства, трудового распорядка и трудовых обязанностей (нарушение правил безопасности, пренебрежительное отношение к работе, совершение работником виновных действий и т.д.).

5. В случае расторжения трудового договора с сезонным работником работодатель обязан уведомить работника о расторжении трудового договора за 7 календарных дней.

Вместе с тем в Трудовом кодексе установлены ограничения на прекращение трудовых отношений с отдельными категориями работников.

Так, запрещается расторжение трудового договора со следующими категориями работников:

· с работниками, пребывающими в трудовом отпуске, или в период их временной нетрудоспособности;

· с беременными женщинами (со сроком беременности от 12 недель);

· с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет;

· одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), иными лицами, воспитывающими указанную категорию детей без матери;

· с работниками в связи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке (за исключением случаев, когда работник продолжает участвовать в забастовке, признанной незаконной);

· с работниками, которым осталось до достижения пенсионного возраста менее 2-х лет (в определенных Трудовым кодексом случаях).