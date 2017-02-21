Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности

Об этом во вторник, 21 февраля, она сообщила на своей странице в Facebook и опубликовала фото официального заявления.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко решила отказаться от депутатской неприкосновенности, сообщает L enta.ru.





«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана!» — написала парламентарий. По ее словам, она отказывается от депутатской неприкосновенности, выполняя свое первое обещание избирателям. Также народная избранница призвала всех украинских депутатов, президента страны и судей последовать ее примеру.





Депутатская и судейская неприкосновенность гарантируются Конституцией Украины. Депутаты Рады и другие украинские политики неоднократно высказывались за ее отмену, однако до сих пор ничего для этого не сделали.





5 февраля Савченко заявила, что не хочет быть президентом Украины. «Не хочу, но могу. Буду, если нужно», — сказала она и отметила, что это «очень большая ответственность».





Четырьмя днями ранее парламентарий назвала президента Петра Порошенко врагом народа, а 23 января она заявила, что считает власти Украины врагом народа номер два.

В декабре 2016 года Савченко в Минске встретилась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), за что подверглась критике со стороны ряда своих коллег. Позднее ее исключили из фракции «Батькивщина» в Раде, хотя не лишили мандата. Затем она была выведена из состава украинской делегации ПАСЕ. В настоящее время Савченко — внефракционный депутат.

В марте 2016 года в России Надежда Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину.



