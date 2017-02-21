Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Грузии задержан казахстанец со 180 таблетками экстази

21 февраля 2017, 14:54

Проводится расследование.


МВД Грузии изъяло большое количество наркотиков у гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.



Во время личного досмотра и розыскных мероприятий проведенных в доме задержанного правоохранители изъяли 180 таблеток MDMA.

"Сотрудники отдела полиции Центрального уголовного отделения в результате оперативно-поисковых мероприятий задержали гражданина Казахстана B.A., 1972 года рождения за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении МВД Грузии.



Проводится расследование.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...