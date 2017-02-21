В Грузии задержан казахстанец со 180 таблетками экстази
21 февраля 2017, 14:54
Проводится расследование.
МВД Грузии изъяло большое количество наркотиков у гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Во время личного досмотра и розыскных мероприятий проведенных в доме задержанного правоохранители изъяли 180 таблеток MDMA.
"Сотрудники отдела полиции Центрального уголовного отделения в результате оперативно-поисковых мероприятий задержали гражданина Казахстана B.A., 1972 года рождения за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении МВД Грузии.
Проводится расследование.
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