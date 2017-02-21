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Президент Азербайджана назначил жену первым вице-президентом республики

21 февраля 2017, 15:04

Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.


Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.

В сентябре прошлого года в Азербайджане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. В числе прочих изменений срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, появились должности вице-президентов, а главой государства теперь может стать человек моложе 35 лет. Пост первого вице-президента до назначения Алиевой был свободен.









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