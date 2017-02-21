В соответствии с подпунктом 3) статьи 124-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан утверждены Правила ценообразования на общественно значимых рынках согласно приложению 1 к приказу.

В частности, для формирования предельной цены Субъектом осуществляется раздельный учет затрат по каждому виду, товаров (работ, услуг).

В случае отсутствия у Субъекта раздельного учета затрат по видам, товаров (работ, услуг), затраты Субъекта разделяются по видам реализуемых товаров (работ, услуг) на основе косвенных методов, предусматривающих определение затрат, относящихся к определенному виду деятельности Субъекта, реализующих товары (работы, услуги) по удельному весу доходов (объемов, затрат на оплату труда производственного персонала) в общих затратах Субъекта.

При формировании предельной цены в себестоимости учитываются расходы, непосредственно относящиеся к производству (оказанию, реализации) товаров (работ, услуг), подтвержденные обосновывающими материалами (договорами, счет-фактурами, финансовыми документами и иными подтверждающими расходы документами), в том числе:

1) материальные расходы, определяемые исходя из их цен, предусмотренные в подтверждающих документах (договоры, счет-фактуры, платежные поручения), и физического объема материальных ресурсов, исходя из применяемых норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии материальных ресурсов на выпуск единицы товаров (работ, услуг) и (или) годовых норм материальных ресурсов;

2) на оплату труда персонала, включая выплаты доплат и надбавок за условия труда, предусмотренные системой оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, учитываются при формировании предельной цены, при этом при определении расходов на оплату труда, в расчет принимается фактическая численность персонала (административно-управленческого и производственного), не превышающая нормативную численность (при наличии), и среднемесячная заработная плата, принятая в действующей цене, с учетом прогнозируемого изменения уровня инфляции;

3) амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов рассчитываются по прямолинейному (равномерному) методу начисления и включаются в затратную часть предельной цены. Амортизационные отчисления направляются на реализацию инвестиционных программ (проектов) и (или) на проведение капитальных ремонтных работ, приводящих к увеличению стоимости основных средств;

4) средства, направляемые Субъектом на текущий и капитальный ремонты и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств, включаются в затратную часть предельной цены на основании подтверждающих документов о необходимости такой работы (документальное техническое подтверждение необходимости проведения таких работ, сводные сметные расчеты, объектные, локальных и ресурсные сметы (отдельно по каждому объекту), в том числе по объектам, находящимся в доверительном управлении Субъекта (при условии, если договор доверительного управления содержит требования о проведении такого ремонта, не приводящего к росту стоимости основных средств);

5) прочие производственные расходы, непосредственно относящиеся к производимому и (или) реализуемому товару (работе, услуге), включаются в затратную часть предельной цены на основании подтверждающих документов с учетом отраслевых особенностей;

6) расходы, в ценах которых учитывается выплата вознаграждения за заемные средства на реализацию инвестиционной программы, при наличии инвестиционной программы (проекта);

7) расходы на выплату вознаграждения за заемные средства, привлеченные для пополнения оборотных средств, необходимых для оказания услуги, в случае, если оплата за оказываемые услуги производится по факту их оказания;

8) на приобретаемые аудиторские, маркетинговые услуги;

9) на оплату за эмиссию в окружающую среду;

10) на обязательные виды страхования, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, учитываемые в расходах периода.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.