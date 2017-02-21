АвтоВАЗ сократит более 700 сотрудников
21 февраля 2017, 15:06
АвтоВАЗ сообщил о возвращении к пятидневному рабочему графику на заводе, а также о планах сократить 740 своих сотрудников.
С середины октября завод (за исключением загруженной линии B0 и линии, выпускающей Lada Priora и Lada 4х4), работал в режиме четырехдневной рабочей недели. Это позволило компании сохранить рабочие места в условиях упавшего спроса на новые автомобили. С 17 февраля 2017 года компания вновь увеличивает рабочую неделю.
С возвратом к пятидневному режиму рабочей недели предприятие
решило сократить 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности, поскольку они оказались невостребованными. Представители АвтоВАЗа подчеркивают, что это менее 2% от общей численности всего персонала компании.
Для обеспечения их занятости этих работников и сохранения квалифицированных специалистов в структуре компании АвтоВАЗ запустил работу Индустриального парка АВТОВАЗ в неиспользуемых корпусах предприятия. Туда смогут переехать поставщики предприятия и сторонние организации.
В АвтоВАЗе обещают, что сокращаемым работникам будут предложены имеющиеся вакансии во всех подразделениях АвтоВАЗа, в том числе и в Индустриальном парке, а для сотрудников пенсионного и пред-пенсионного возраста продолжит действовать программа со-финансирования пенсии.
Via livecars
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