Что известно о первой леди Азербайджана





По инициативе Мехрибан Алиевой в 1995 году был создан Фонд культуры Азербайджана, который она возглавляет в настоящее время, и в 1996 году был учрежден журнал «Азербайджан – Ирс», издающийся на трех языках (азербайджанском, русском, английском) с целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры.





За свои усилия в области сохранения и развития устной народной литературы и музыкального наследия Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО.





В 2002 году была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. Её организаторские способности и авторитет на международном уровне сыграли решающую роль в принятии решения о проведении в Азербайджане этапа Кубка мира по художественной гимнастике категории «А» (2003), Кубка мира (2004), а также 27-го чемпионата мира (2005), 23-го (2007), 25-го (2009) и 30-го (2014) чемпионатов Европы по художественной гимнастике. 28 декабря 2004 года на IV Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева была избрана членом Исполнительного комитета НОК АР. 8 декабря 2012 года Генеральная ассамблея Европейского олимпийского комитета приняла решение о проведении в 2015 году Первых Европейских игр в городе Баку. С целью проведения Первых Европейских игр на высоком уровне 17 января 2013 года был создан Организационный комитет во главе с Мехрибан Алиевой.





Мехрибан Алиева была удостоена специальной почетной премии Международной олимпийской академии «Олимпийское совершенство» за заслуги в пропаганде олимпийских ценностей и принципов.









За плодотворную деятельность в развитии культуры, образования, здравоохранения и спорта в Азербайджанской Республике, широкую пропаганду культурного наследия азербайджанского народа в международном масштабе и большие заслуги в организации первых Европейских игр Мехрибан Алиева награждена орденом «Гейдар Алиев».





Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева, созданного с целью изучения богатого наследия общенационального лидера азербайджанского народа, а также воспитания нового поколения в духе созданных Гейдаром Алиевым идей национальной государственности. Официальное открытие Фонда Гейдара Алиева состоялось 10 мая 2004 года. С 2004 года является членом Политического совета, с 2013 года – заместителем председателя партии «Ени Азербайджан». На проведенных в 2005, 2010 и 2015 годах выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии «Ени Азербайджан» по второму Хазарскому округу номер 14, была избрана депутатом, набрав 92,12% (23 106 голосов), 94,49% (31 797 голосов) и 96,7% (38 029 голосов) голосов соответственно.

В 1983 году Мехрибан Алиева создала семью с Ильхамом Алиевым. Имеет дочерей Лейлу и Арзу, сына Гейдара и четырёх внуков.



Президент Ильхам Алиеви его супруга Мехрибан Алиева



Гейдар Алиев, внук Гейдар и Мехрибан Алиева

Мехрибан Алиева является невесткой общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и доктора медицинских наук, академика Зарифы Алиевой.Гейдар Алиев – выдающийся государственный деятель Азербайджана. Тридцатипятилетний период истории Азербайджана, охватывающий временной промежуток с конца 1960-х годов и до начала XXI века, связан с именем Гейдара Алиева. Все эти годы он, как гражданин, нес на своих плечах ответственность за Азербайджан, вместе со страной и народом преодолел тяжелые и суровые испытания, создал независимую республику Азербайджан, его сегодняшние реалии, заложил основу его светлого будущего.

Заслуженный научный деятель Азербайджана, доктор медицинских наук, академик Зарифа Алиева сыграла исключительную роль в развитии офтальмологической науки в Азербайджане. Она является автором фундаментальных трудов по изучению, профилактике и лечению глазных болезней, а также по современным проблемам офтальмологии. В 1981 году за цикл научных исследований в области профессиональной патологии органа зрения, внесших большой вклад в развитие офтальмологии, профессор З.А.Алиева была удостоена высшей награды в области офтальмологии – премии Академии медицинских наук СССР имени академика М.И.Авербаха. Зарифа Алиева является первой женщиной-ученым, удостоенной столь высокой награды.



Гейдар Алиев и Зарифа Алиева Мехрибан Алиева – внучка писателя, литературоведа, заслуженного деятеля науки, доктора филологических наук (1947), профессора Мир Джалала Пашаева и известного журналиста, педагога, заслуженного деятеля науки Насира Имангулиева. Ее отец, Ариф Пашаев – видный ученый Азербайджана, педагог, общественный деятель, лауреат государственной премии, доктор физико-математических наук, профессор. С 1996 года является ректором Национальной академии авиации Государственного концерна «Азербайджан Хава Йоллары».



Мехрибан Алиева с отцом Арифом Пашаевым

Ее мать – востоковед, литературовед, критик, переводчик, доктор филологических наук, профессор Аида Имангулиева является первой женщиной-доктором наук по арабской литературе, профессором. В её многочисленных научных трудах (три монографии и более 70 научных статей) исследуется синтез традиций культуры Востока и Запада, развитие творческого стиля и возникновение новых литературных течений, а это, в свою очередь, создаёт почву для исследования в будущем не только арабской, но и восточной литературы в целом.









Аида Имангулиева





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Алиева Мехрибан Ариф гызы родилась 26 августа 1964 года в городе Баку в семье интеллигентов. В 1982 году окончила с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку и поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Н.Нариманова. В 1988 году с отличием окончила 1-ый Московский государственный медицинский институт имени М.Сеченова и с 1988 по 1992 год работала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней под руководством академика Краснова. В 2005 году получила ученую степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на тему «Эвтаназия и проблема гуманности в медицине».