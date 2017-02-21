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SsangYong создал прототип нового кроссовера

21 февраля 2017, 15:35

На этот раз речь идет о среднеразмерной модели, салон которой вмещает до 7 человек.


Внешность модели вдохновлена кроссовером Korando второго поколения, выпускавшимся с 1996 по 2006 годы, а также прошногодним «анимешным» концептом SsangYong XAV.



В компании говорят, что новинка сочетает в себе неприхотливость кроссовера с практичностью и вместительностью минивэна. На центральной консоли вседорожника почти нет физических кнопок, функции которых заменяет большой сенсорный экран. Полностью цифровая приборная панель и синяя светодиодная подсветка салона делают модель более современной.



SsangYong XAVL оснащен пакетом новейших систем безопасности и электронных помощников. При этом, как ни странно, корейцы решили не делать свой новый концепт электрокаром или гибридом. Вместо этого модель получила «новый экологически чистый дизельный мотор».

О перспективах серийного производства XAVL пока ничего не сообщается. Учитывая количество вседорожных концептов, построенных SsangYong за последние годы, новый прототип тоже может оказаться простым шоу-каром.



Если же SsangYong XAVL все же встанет на конвейер, в модельном ряду компании он займет место между Korando нового поколения и свежим Rexton.


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