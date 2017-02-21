В сети предложили отыскать на рисунке гигантского невидимого человека
21 февраля 2017, 15:39
Тем, кто не справился с задачей, мы показываем разгадку.
Британское издание The Independent опубликовало фотографию, на которой изображена обнимающаяся пара на берегу озера, и предложило читателям найти на снимке третьего человека.
Тем, кто не справился с задачей, журналисты показали разгадку. В нависающих ветвях вверху снимка просматривается контур младенца. Издание отмечает, что огромный ребенок на картинке выглядит пугающе.
С этим согласились и многие пользователи Twitter. Комментируя изображение, они также отмечали, что газета опубликовала ошибочный ответ, поскольку третьим человеком на самом деле является находящийся за кадром фотограф.
В начале февраля британская Daily Mail предложила читателем отыскать на видео 12 британских гвардейцев в камуфляжных костюмах, спрятавшихся в джунглях. Пользователи YouTube не смогли обнаружить ни одного солдата.
Изображение: Public Domain
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