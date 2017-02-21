Я заберу своих родных с собой в США - Данияр Елеусинов

Казахстанский боксер будет тренироваться во Флориде, готовясь к дебюту на профи-ринге.

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности своего отъезда на тренировочный сбор в США, где он будет готовиться под руководством американских специалистов к своему дебютному бою на профи-ринге.





- Пока ничего точно не известно. Думаю, в начале марта или в конце февраля поеду. Я точно знаю, что буду тренироваться с братом (проф. боксер Даурен Елеусинов - прим. ред.) и с отцом, - отметил Елеусинов.





- Вы будете тренироваться под руководством Дерека Сантоса. Что думаете о нем?





- Перед Олимпиадой я приезжал и готовился под его руководством. Я видел, как он тренирует и относится к ребятам. Очень хороший тренер, приятный как человек. С ним комфортно будет работать.





- Как родные отнеслись к отъезду?





- Нормально, потому что я всех их заберу с собой в США. Они все время будут рядом со мной.





- Вы планируете жить в США?





- Я там планирую тренироваться. Конечно, я буду приезжать в Казахстан после боев, но большую часть времени буду проводить там.





Стоит отметить, что 25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат Елеусинов. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.





В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробно о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.





Напомним, свой первый бой на профи-ринге Елеусинов проведет в Китае уже в мае этого года.



