Я заберу своих родных с собой в США - Данияр Елеусинов
21 февраля 2017, 15:43
Казахстанский боксер будет тренироваться во Флориде, готовясь к дебюту на профи-ринге.
Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности своего отъезда на тренировочный сбор в США, где он будет готовиться под руководством американских специалистов к своему дебютному бою на профи-ринге.
- Пока ничего точно не известно. Думаю, в начале марта или в конце февраля поеду. Я точно знаю, что буду тренироваться с братом (проф. боксер Даурен Елеусинов - прим. ред.) и с отцом, - отметил Елеусинов.
- Вы будете тренироваться под руководством Дерека Сантоса. Что думаете о нем?
- Перед Олимпиадой я приезжал и готовился под его руководством. Я видел, как он тренирует и относится к ребятам. Очень хороший тренер, приятный как человек. С ним комфортно будет работать.
- Как родные отнеслись к отъезду?
- Нормально, потому что я всех их заберу с собой в США. Они все время будут рядом со мной.
- Вы планируете жить в США?
- Я там планирую тренироваться. Конечно, я буду приезжать в Казахстан после боев, но большую часть времени буду проводить там.
Стоит отметить, что 25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат Елеусинов. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.
В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробно о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.
Напомним, свой первый бой на профи-ринге Елеусинов проведет в Китае уже в мае этого года.
Фото Изтургана Алдауева©
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com