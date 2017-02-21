В Актюбинской области три табунщика погибли в результате перестрелки
21 февраля 2017, 15:49
Что между ними произошло - никто не знает.
В аульном округе Казыбулак Байганинского района Актюбинской области табунщики, пасущие скот, устроили перестрелку. Погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Табунщики пасли лошадей, принадлежащих частным лицам из аульных округов Жаркамыс и Кызыбулак Байганинского района. Сообщается, что они общались между собой и знали друг друга.
«Один из погибших из аула Жанатан. Что между ними произошло - никто не знает. Полицейские проводят следственные мероприятия. Слышали, что поймали кого-то. А вот владелец лошадей уже ищет новых табунщиков», - отмечает местный житель Гульшат Асанкызы.
Информацию о гибели трех табунщиков во время перестрелки подтвердил участковый полицейский. Двое из погибших являются жителями Актобе.
фото: 24tv.pro
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