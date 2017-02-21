В Актюбинской области три табунщика погибли в результате перестрелки

Что между ними произошло - никто не знает.

В аульном округе Казыбулак Байганинского района Актюбинской области табунщики, пасущие скот, устроили перестрелку. Погибли три человека , передает корреспондент МИА « , передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Табунщики пасли лошадей, принадлежащих частным лицам из аульных округов Жаркамыс и Кызыбулак Байганинского района. Сообщается, что они общались между собой и знали друг друга.





«Один из погибших из аула Жанатан. Что между ними произошло - никто не знает. Полицейские проводят следственные мероприятия. Слышали, что поймали кого-то. А вот владелец лошадей уже ищет новых табунщиков», - отмечает местный житель Гульшат Асанкызы.





Информацию о гибели трех табунщиков во время перестрелки подтвердил участковый полицейский. Двое из погибших являются жителями Актобе.



