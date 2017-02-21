В Шымкенте обвалился жилой дом

По словам местных жителей, вода, вышедшая из берегов реки Кошкарата, повредила стены дома. Из-за водного потока стены дома истощились и он рухнул. Другие дома, расположенные на этой улице, тоже находятся в плачевном состоянии и могут в любой момент рухнуть. Для строительства новых домов нет разрешения управления по архитектуре и строительству.

«Мы много раз обращались в акимат. Еще два - три года назад нам обещали, что эти дома будут снесены. Но после этого нет никаких вестей. Вот видите, как вода, хлынувшая из двух русел пробила стены дома. Хорошо, что дом не был подсоединен к газораспределительной системе. А так бы мы все взлетели в воздух», - говорит староста улицы Клара Мендикеева. Размеры причиненного стихией ущерба сейчас выясняет специально созданная комиссия.







