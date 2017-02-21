Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Сергей Лавров посвятил Виталию Чуркину стихи

21 февраля 2017, 15:51

Глава российского МИДа отметил, что шел по жизни рядом с Чуркиным.


Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал скончавшегося накануне постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина выдающимся дипломатом, сообщают Vesti.ru.

Глава российского МИДа отметил, что шел по жизни рядом с Чуркиным. Так, весной 1990-го года они одновременно были назначены заместителями министра иностранных дел. Лавров курировал ООН, а Чуркин – Балканы. Тогда же Виталий Чуркин стал спецпредставителем президента РФ по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии.

"В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он (Чуркин – прим.) свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами", — напомнил Сергей Лавров.

Ниже приведены стихи Лаврова от 21 февраля 1994 года.

Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши раскосым
Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента?
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!

Фото: НТВ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...