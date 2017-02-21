Сергей Лавров посвятил Виталию Чуркину стихи
21 февраля 2017, 15:51
Глава российского МИДа отметил, что шел по жизни рядом с Чуркиным.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал скончавшегося накануне постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина выдающимся дипломатом, сообщают Vesti.ru.
Глава российского МИДа отметил, что шел по жизни рядом с Чуркиным. Так, весной 1990-го года они одновременно были назначены заместителями министра иностранных дел. Лавров курировал ООН, а Чуркин – Балканы. Тогда же Виталий Чуркин стал спецпредставителем президента РФ по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии.
"В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он (Чуркин – прим.) свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами", — напомнил Сергей Лавров.
Ниже приведены стихи Лаврова от 21 февраля 1994 года.
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента?
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
Фото: НТВ
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