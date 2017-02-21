Сергей Лавров посвятил Виталию Чуркину стихи

Глава российского МИДа отметил, что шел по жизни рядом с Чуркиным. Так, весной 1990-го года они одновременно были назначены заместителями министра иностранных дел. Лавров курировал ООН, а Чуркин – Балканы. Тогда же Виталий Чуркин стал спецпредставителем президента РФ по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии.





"В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он (Чуркин – прим.) свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами", — напомнил Сергей Лавров.





Ниже приведены стихи Лаврова от 21 февраля 1994 года.





Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами НАТОвских дул

И под взглядом Акаши раскосым

Дипломат свою линию гнул.





Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.





Не придумаешь лучше момента?

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента

С честью сделал работу свою.





На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!



