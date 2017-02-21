 
Снег
-1°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 54%

Влажность: 85%

Давление: 734 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 13.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

317.00

21 февраля 

Курс НБРК

319.19

-

АЛМАТЫ

Покупка

316.00

Продажа

317.00

АСТАНА

Покупка

316.00

Продажа

317.00

Подробнее
336.00

21 февраля 

Курс НБРК

339.01

-

АЛМАТЫ

Покупка

334.00

Продажа

336.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.50

Подробнее
Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 317,06, EURKZT_TOD = 335,40, RUBKZT_TOD = 5,4822, CNYKZT_TOМ - 46,1700/46,2000, USDKZT_0_001 = +5,7329 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,8507 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам.  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 317,06 тенге за доллар США при объеме    торгов 91 750 тыс. долларов США;  - по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 335,40 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро;  - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;  - по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе    KASE отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,4822 тенге за рубль при объеме торгов    20 600 тыс. рублей;  - по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали;  - по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 46,1700    тенге за юань, предложение - 46,2000 тенге за юань.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 317,26 тенге за доллар (-1,93 тенге), суммарный объем  торгов - 132 100 тыс. USD (+48 800 тыс. USD).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +5,7329 %    годовых при объеме торгов 1 010 000 тыс. USD;  - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,8507 %    годовых при объеме торгов 1 067 100 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали.  В торгах приняли участие 28 банков.  

21 февраля 2017, 16:01
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код