Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 317,06, EURKZT_TOD = 335,40, RUBKZT_TOD = 5,4822, CNYKZT_TOМ - 46,1700/46,2000, USDKZT_0_001 = +5,7329 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,8507 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 317,06 тенге за доллар США при объеме торгов 91 750 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 335,40 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4822 тенге за рубль при объеме торгов 20 600 тыс. рублей; - по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 46,1700 тенге за юань, предложение - 46,2000 тенге за юань. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 317,26 тенге за доллар (-1,93 тенге), суммарный объем торгов - 132 100 тыс. USD (+48 800 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +5,7329 % годовых при объеме торгов 1 010 000 тыс. USD; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,8507 % годовых при объеме торгов 1 067 100 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 28 банков.