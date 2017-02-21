Toyota дала название новому хот-хэтчу на базе Yaris

«Заряженная» версия субкомпактного хэтчбека Toyota Yaris дебютирует в Женеве вместе с рестайлинговой моделью под именем Toyota Yaris GRMN.

Ранее компания уже раскрыла внешность и некоторые характеристики этой модели, а теперь подтвердила, что она получит название в честь спортивного подразделения Gazoo. Аббревиатура GRMN расшифровывается как «Gazoo Racing Masters of the Nürburgring».





Помимо этого, было объявлено, что хот-хэтч будет оснащаться 1,8-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором с механическим нагнетателем. Он будет развивать 210 лошадиных сил. Выбор двигателя оказался весьма неожиданным, учитывая, что раллийный автомобиль Yaris WRC, которым вдохновлялись разработчики дорожного «горячего» хэтчбека, использует 1,6-литровый мотор.





Toyota подчеркивает, что спортивная «трехдверка» станет единственным автомобилем в своем классе, использующем двигатель с механическим нагнетателем. Скорее всего, в связке с ним будет работать шестиступенчатая «механика».

От стандартного Yaris хот-хэтч Toyota Yaris GRMN можно будет отличить по агрессивному аэродинамическому обвесу кузова, спортивным наклейкам, более мощным тормозам, уникальным колесным дискам и более жесткой подвеске.



