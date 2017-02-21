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Новости за сегодня

Поправки к республиканскому бюджету на 2017-2019 годы подписал Назарбаев

 

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на уточнение макроэкономических показателей социально-экономического развития страны.

Документ вносит изменения и дополнения в республиканский бюджет 2017 года в связи и с корректировками прогноза социально-экономического развития РК на 2017-2019 годы и в целях реализации ежегодного послания президента РК «Третья модернизация Казахстана.

Как указывалось ранее, рост ВВП в текущем году оценивается на уровне 2,5%, номинальный ВВП прогнозируется в объеме 49 трлн 740 млрд тенге. Предусматривается увеличение среднегодовой цены на нефть с 35 до 50 долларов за баррель. В связи с этим пересмотрен курс доллара к тенге, от 360 тенге до 330 тенге за доллар. Объем добычи нефти увеличен на 1,5 млн тонн и составит 81 млн тонн с учетом начала добычи на месторождении Кашаган в октябре 2016 года.

 

 

21 февраля 2017, 16:06
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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